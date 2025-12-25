'Це може бути зроблено протягом наступних 90 днів' - посол США при НАТО про завершення війни в Україні

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер висловив припущення, що врегулювання повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, може відбутися вже впродовж найближчих трьох місяців. За словами дипломата, якщо політичне рішення щодо завершення війни буде ухвалене, реалізувати його цілком реально протягом приблизно 90 днів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News. Вітакер також звернув увагу на складну ситуацію, з якою Україна стикається взимку. Він зазначив, що масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі протягом останніх місяців можуть зробити холодний період особливо важким для цивільного населення. Водночас дипломат підкреслив, що Україна не залишається пасивною і продовжує чинити спротив, зокрема завдаючи ударів у відповідь по об’єктах російської інфраструктури, а також нафтової й газової галузі.

Окремо Вітакер наголосив, що підтримує підхід президента США Дональда Трампа до питання припинення бойових дій. На його думку, головним пріоритетом має стати негайне зупинення насильства, адже війна триває вже кілька років, не приносячи жодних стратегічних вигод жодній зі сторін, натомість призводячи лише до численних жертв і масштабних руйнувань.

