'Это может быть сделано в течение следующих 90 дней' – посол США при НАТО о завершении войны в Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер высказал предположение, что урегулирование полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, может состояться уже в ближайшие три месяца. По словам дипломата, если политическое решение о завершении войны будет принято, реализовать его вполне реально в течение 90 дней.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Витакер также обратил внимание на сложную ситуацию, с которой Украина сталкивается зимой. Он отметил, что массированные российские удары по энергетической инфраструктуре в последние месяцы могут сделать холодный период особенно тяжелым для гражданского населения. В то же время дипломат подчеркнул, что Украина не остается пассивной и продолжает сопротивляться, в частности нанося ответные удары по объектам российской инфраструктуры, а также нефтяной и газовой отрасли.

Отдельно Витакер подчеркнул, что поддерживает подход президента США Дональда Трампа к вопросу прекращения боевых действий. По его мнению, главным приоритетом должна стать немедленная остановка насилия, ведь война длится уже несколько лет, не принося никаких стратегических выгод ни одной из сторон, приведя лишь к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

