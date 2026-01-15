Де в Україні очікувати найбільших опадів 15 січня

У четвер, 15 січня, в Україні спостерігатиметься строката погодна картина: в одних регіонах очікуються опади та ожеледиця, в інших – прояснення і навіть сонячні періоди. Така мінливість пояснюється різницею атмосферних процесів біля земної поверхні та у верхніх шарах повітря.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. За прогнозом синоптиків, у приземному шарі переважатиме зона підвищеного атмосферного тиску. Завдяки цьому без опадів день пройде у більшості північних областей, а також на Черкащині. У денні години суха погода збережеться й на Закарпатті та Прикарпатті.

Водночас у решті регіонів на погоду впливатиме атмосферний фронт разом із теплішим і вологішим повітрям на висотах. Це спричинить опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найінтенсивніші снігопади прогнозують уночі на Прикарпатті та подекуди у Волинській області, а вдень – у районах Приазов’я.

На автошляхах місцями зберігатиметься ожеледиця, тож водіям і пішоходам радять бути особливо обережними.

Найнижчі температури очікуються у північних областях: уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -15…-20°, а подекуди й до -23°. Удень там утримається мороз у межах -10…-15°. Найтепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті, а також на півдні та південному сході країни: вночі -3…-8°, удень – від 0 до -5°. В інших регіонах температура залишатиметься помірно зимовою: уночі -10…-15°, удень -7…-12°.

У Київській області прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер переважно північно-східний, швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме -15…-20°, місцями до -23°, удень – -10…-15°. У столиці вночі очікується -17…-19°, а вдень – -11…-13°.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

