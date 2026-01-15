Где в Украине ожидать сильных осадков 15 января

В четверг, 15 января, в Украине будет наблюдаться пестрая погодная картина: в одних регионах ожидаются осадки и гололедица, в других – прояснение и даже солнечные периоды. Такая изменчивость объясняется разностью атмосферных процессов у земной поверхности и в верхних слоях воздуха.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. По прогнозу синоптиков, в приземном слое будет преобладать зона повышенного атмосферного давления. Благодаря этому без осадков день пройдет в большинстве северных областей, а также Черкасской области. В дневные часы сухая погода сохранится и в Закарпатье и в Прикарпатье.

В то же время, в остальных регионах на погоду будет влиять атмосферный фронт вместе с более теплым и влажным воздухом на высотах. Это приведет к осадкам в виде снега и мокрого снега. Самые интенсивные снегопады прогнозируют ночью в Прикарпатье и кое-где в Волынской области, а днем - в районах Приазовья.

На автодорогах местами будет сохраняться гололед, поэтому водителям и пешеходам советуют быть особенно осторожными.

Самые низкие температуры ожидаются в северных областях: ночью столбики термометров будут опускаться до -15…-20°, а иногда и до -23°. Днем там будет мороз в пределах -10…-15°. Теплее всего будет в Закарпатье, Прикарпатье, а также на юге и юго-востоке страны: ночью -3…-8°, днем – от 0 до -5°. В других регионах температура будет оставаться умеренно зимней: ночью -10...-15°, днем -7...-12°.

В Киевской области прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями без осадков. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер преимущественно северо-восточный, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит -15...-20°, местами до -23°, днем -10...-15°. В столице ночью ожидается -17...-19°, а днем -11...-13°.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

