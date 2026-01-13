Ідеальні на бездоріжжі: топ найкращих позашляховиків

Британські автомобільні експерти склали рейтинг десяти найкращих позашляховиків 2026 року. До списку увійшли моделі різних класів — від доступних варіантів до преміальних та ультимативних машин для бездоріжжя.

Попри те, що сьогодні ринок переважно заповнений кросоверами, орієнтованими на асфальт, справжні позашляховики не зникли й досі мають відданих прихильників. Видання Autocar протестувало актуальні моделі як на звичайних дорогах, так і в складних умовах бездоріжжя, після чого сформувало свій топ-10.

10 місце — Ineos Grenadier

Цей рамний позашляховик є сучасним переосмисленням класичного Land Rover Defender. Grenadier отримав кліренс 260 мм, блокування диференціалів і значні кути в’їзду та з’їзду — майже 36°. На бездоріжжі він демонструє відмінні можливості, хоча на асфальті поводиться доволі грубо. Просторий салон і потужні двигуни BMW частково компенсують цей недолік.

Переваги: відмінна прохідність, надійні мотори BMW.

Недоліки: висока вартість, посередня керованість на дорозі.

9 місце — Land Rover Discovery

Актуальне покоління Discovery поєднує в собі комфорт сімейного автомобіля та реальні позашляхові здібності. Просторий семимісний салон і хороша універсальність роблять його зручним для подорожей.

Плюси: практичність, великий салон.

Мінуси: неекономічний, суперечливий дизайн задньої частини.

8 місце — Dacia / Renault Duster

Найдоступніший учасник рейтингу. У третьому поколінні Duster став сучаснішим і комфортнішим, але у версіях із повним приводом не втратив здатності долати складні ділянки. Легка конструкція та пристойний кліренс допомагають йому поза асфальтом.

Переваги: доступна ціна, збільшений простір у салоні.

Недоліки: прості матеріали оздоблення, обмежений вибір силових агрегатів.

7 місце — Subaru Outback

Хоча формально це універсал, Outback впевнено конкурує з кросоверами й позашляховиками. Симетричний повний привід, високий кліренс і спеціальні режими для бездоріжжя роблять його дуже універсальним.

Плюси: комфортна підвіска, просторий салон, хороша прохідність.

Мінуси: не надто динамічний базовий мотор, підвищена витрата пального.

6 місце — Mercedes-Benz G-Class

Легендарний "Гелендваген" зберіг рамну конструкцію та три блокування диференціалів, але став значно комфортнішим. У лінійці доступні бензинові, дизельні та навіть електричні версії.

Переваги: виняткова прохідність, потужні двигуни.

Недоліки: надзвичайно висока ціна.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

5 місце — Range Rover

Розкішний позашляховик, який не боїться складних умов. Завдяки пневмопідвісці кліренс можна суттєво збільшити, а салон пропонує максимальний комфорт і тишу.

Плюси: преміальний інтер’єр, відмінна шумоізоляція, хороші позашляхові можливості.

Мінуси: висока вартість, неідеальна ефективність гальм.

4 місце — Ford Ranger Raptor

Потужний пікап створений для швидкого подолання бездоріжжя. Бензиновий V6, посилена підвіска та спеціальні шини дозволяють йому бути ефективним навіть на високій швидкості. Переваги: відмінна прохідність, потужний двигун. Недоліки: великі габарити.

3 місце — Toyota Land Cruiser Prado

Нове покоління Prado 250 поєднує ретростиль із традиційною для Toyota надійністю. Міцна підвіска, можливість відключення стабілізатора та витривалий дизель роблять його справжнім позашляховиком.

Плюси: впізнаваний дизайн, висока надійність, чудова прохідність.

Мінуси: відсутність V6, слабка шумоізоляція.

2 місце — Jeep Wrangler

Одна з найвідоміших моделей у світі бездоріжжя. Версія Rubicon особливо вражає: великі колеса, блокування диференціалів і посилені мости забезпечують майже еталонну прохідність.

Переваги: зразкові позашляхові якості, непоганий рівень комфорту.

Недоліки: неідеальна керованість на асфальті.

1 місце — Defender 110 OCTA

Лідером рейтингу Autocar став Defender OCTA. Потужний 635-сильний V8 із двома турбінами забезпечує вражаючу динаміку як на дорозі, так і за її межами. Автомобіль оснащений знижувальною передачею, пневмопідвіскою зі змінним кліренсом і системою Terrain Response, яка автоматично адаптується до покриття. Плюси: відмінна динаміка на будь-якому покритті, просторий і якісний салон.

Мінуси: великі розміри, висока витрата до пального.

Також ми вже писали про топ найгірших китайських автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!