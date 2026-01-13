Идеальные на бездорожье: топ лучших внедорожников
Британские автомобильные эксперты составили рейтинг десяти лучших внедорожников 2026 года. В список вошли модели разных классов – от доступных вариантов до премиальных и ультимативных машин для бездорожья.
Несмотря на то, что сегодня рынок преимущественно заполнен кроссоверами, ориентированными на асфальт, настоящие внедорожники не исчезли и до сих пор имеют преданных поклонников. Издание Autocar протестировало актуальные модели как на обычных дорогах, так и в сложных условиях бездорожья, после чего сформировало свой топ-10.
10 место - Ineos Grenadier
Этот рамный внедорожник является современным переосмыслением классического Land Rover Defender. Grenadier получил клиренс 260 мм, блокировку дифференциалов и значительные углы въезда и съезда – почти 36°. На бездорожье он демонстрирует отличные возможности, хотя на асфальте ведет себя довольно грубо. Просторный салон и мощные двигатели BMW отчасти компенсируют этот недостаток.
Достоинства: отличная проходимость, надежные моторы BMW.
Недостатки: высокая стоимость, средняя управляемость на дороге.
9 место – Land Rover Discovery
Актуальное поколение Discovery сочетает в себе комфорт семейного автомобиля и реальные внедорожные возможности. Просторный семиместный салон и хорошая универсальность делают его удобным для путешествий.
Плюсы: практичность, большой салон.
Минусы: неэкономичный, противоречивый дизайн задней части.
8 место - Dacia / Renault Duster
Самый доступный участник рейтинга. В третьем поколении Duster стал более современным и комфортным, но в версиях с полным приводом не потерял способности преодолевать сложные участки. Легкая конструкция и приличный клиренс помогают ему вне асфальта.
Достоинства: доступная цена, увеличенное пространство в салоне.
Недостатки: простые отделочные материалы, ограниченный выбор силовых агрегатов.
7 место - Subaru Outback
Хотя формально это универсал, Outback уверенно конкурирует с кроссоверами и внедорожниками. Симметричный полный привод, высокий клиренс и специальные режимы для бездорожья делают его очень универсальным.
Плюсы : комфортная подвеска, просторный салон, хорошая проходимость.
Минусы : не слишком динамичный базовый мотор, повышен расход топлива.
6 место – Mercedes-Benz G-Class
Легендарный "Гелендваген" сохранил рамную конструкцию и три блокировки дифференциалов, но стал гораздо более комфортным. В линейке доступны бензиновые, дизельные и даже электрические версии.
Достоинства : исключительная проходимость, мощные двигатели.
Недостатки : очень высокая цена.
5 место – Range Rover
Роскошный внедорожник, не боящийся сложных условий. Благодаря пневмоподвеске клиренс можно значительно увеличить, а салон предлагает максимальный комфорт и тишину.
Плюсы: премиальный интерьер, отличная шумоизоляция, хорошие внедорожные возможности.
Минусы : высокая стоимость, неидеальная эффективность тормозов.
4 место – Ford Ranger Raptor
Мощный пикап предназначен для быстрого преодоления бездорожья. Бензиновый V6, усиленная подвеска и специальные шины позволяют ему быть эффективными даже на высокой скорости. Достоинства: отличная проходимость, мощный двигатель. Недостатки: большие габариты.
3 место – Toyota Land Cruiser Prado
Новое поколение Prado 250 совмещает ретростиль с традиционной для Toyota надежностью. Прочная подвеска, возможность отключения стабилизатора и выносливый дизель делают его настоящим внедорожником.
Плюсы : узнаваемый дизайн, высокая надежность, отличная проходимость.
Минусы : отсутствие V6, слабая шумоизоляция.
2 место – Jeep Wrangler
Одна из самых известных моделей в мире бездорожья. Версия Rubicon особенно впечатляет: большие колеса, блокировка дифференциалов и усиленные мосты обеспечивают почти эталонную проходимость.
Преимущества: образцовые внедорожные качества, хороший уровень комфорта.
Недостатки : неидеальная управляемость на асфальте.
1 место - Defender 110 OCTA
Лидером рейтинга Autocar стал Defender OCTA. Мощный 635-сильный V8 с двумя турбинами обеспечивает поразительную динамику как на дороге, так и за ее пределами. Автомобиль оснащен понижающей передачей, пневмоподвеской с сменным клиренсом и системой Terrain Response, которая автоматически адаптируется к покрытию. Плюсы: отличная динамика на любом покрытии, просторный и качественный салон.
Минусы : большие размеры, высокий расход топлива.
