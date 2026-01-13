Идеальные на бездорожье: топ лучших внедорожников

Британские автомобильные эксперты составили рейтинг десяти лучших внедорожников 2026 года. В список вошли модели разных классов – от доступных вариантов до премиальных и ультимативных машин для бездорожья.

Несмотря на то, что сегодня рынок преимущественно заполнен кроссоверами, ориентированными на асфальт, настоящие внедорожники не исчезли и до сих пор имеют преданных поклонников. Издание Autocar протестировало актуальные модели как на обычных дорогах, так и в сложных условиях бездорожья, после чего сформировало свой топ-10.

10 место - Ineos Grenadier

Этот рамный внедорожник является современным переосмыслением классического Land Rover Defender. Grenadier получил клиренс 260 мм, блокировку дифференциалов и значительные углы въезда и съезда – почти 36°. На бездорожье он демонстрирует отличные возможности, хотя на асфальте ведет себя довольно грубо. Просторный салон и мощные двигатели BMW отчасти компенсируют этот недостаток.

Достоинства: отличная проходимость, надежные моторы BMW.

Недостатки: высокая стоимость, средняя управляемость на дороге.

9 место – Land Rover Discovery

Актуальное поколение Discovery сочетает в себе комфорт семейного автомобиля и реальные внедорожные возможности. Просторный семиместный салон и хорошая универсальность делают его удобным для путешествий.

Плюсы: практичность, большой салон.

Минусы: неэкономичный, противоречивый дизайн задней части.

8 место - Dacia / Renault Duster

Самый доступный участник рейтинга. В третьем поколении Duster стал более современным и комфортным, но в версиях с полным приводом не потерял способности преодолевать сложные участки. Легкая конструкция и приличный клиренс помогают ему вне асфальта.

Достоинства: доступная цена, увеличенное пространство в салоне.

Недостатки: простые отделочные материалы, ограниченный выбор силовых агрегатов.

7 место - Subaru Outback

Хотя формально это универсал, Outback уверенно конкурирует с кроссоверами и внедорожниками. Симметричный полный привод, высокий клиренс и специальные режимы для бездорожья делают его очень универсальным.

Плюсы : комфортная подвеска, просторный салон, хорошая проходимость.

Минусы : не слишком динамичный базовый мотор, повышен расход топлива.

6 место – Mercedes-Benz G-Class

Легендарный "Гелендваген" сохранил рамную конструкцию и три блокировки дифференциалов, но стал гораздо более комфортным. В линейке доступны бензиновые, дизельные и даже электрические версии.

Достоинства : исключительная проходимость, мощные двигатели.

Недостатки : очень высокая цена.

5 место – Range Rover

Роскошный внедорожник, не боящийся сложных условий. Благодаря пневмоподвеске клиренс можно значительно увеличить, а салон предлагает максимальный комфорт и тишину.

Плюсы: премиальный интерьер, отличная шумоизоляция, хорошие внедорожные возможности.

Минусы : высокая стоимость, неидеальная эффективность тормозов.

4 место – Ford Ranger Raptor

Мощный пикап предназначен для быстрого преодоления бездорожья. Бензиновый V6, усиленная подвеска и специальные шины позволяют ему быть эффективными даже на высокой скорости. Достоинства: отличная проходимость, мощный двигатель. Недостатки: большие габариты.

3 место – Toyota Land Cruiser Prado

Новое поколение Prado 250 совмещает ретростиль с традиционной для Toyota надежностью. Прочная подвеска, возможность отключения стабилизатора и выносливый дизель делают его настоящим внедорожником.

Плюсы : узнаваемый дизайн, высокая надежность, отличная проходимость.

Минусы : отсутствие V6, слабая шумоизоляция.

2 место – Jeep Wrangler

Одна из самых известных моделей в мире бездорожья. Версия Rubicon особенно впечатляет: большие колеса, блокировка дифференциалов и усиленные мосты обеспечивают почти эталонную проходимость.

Преимущества: образцовые внедорожные качества, хороший уровень комфорта.

Недостатки : неидеальная управляемость на асфальте.

1 место - Defender 110 OCTA

Лидером рейтинга Autocar стал Defender OCTA. Мощный 635-сильный V8 с двумя турбинами обеспечивает поразительную динамику как на дороге, так и за ее пределами. Автомобиль оснащен понижающей передачей, пневмоподвеской с сменным клиренсом и системой Terrain Response, которая автоматически адаптируется к покрытию. Плюсы: отличная динамика на любом покрытии, просторный и качественный салон.

Минусы : большие размеры, высокий расход топлива.

