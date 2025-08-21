Їх краще оминати: топ найневдаліших моделей Toyota

Toyota вже багато років вважається символом надійності, проте й у цієї марки є моделі, що викликають чимало критики. Найбільше нарікань зібрав електрокросовер Toyota bZ4x. Його запас ходу поступається конкурентам із Кореї та Китаю, мультимедійна система виглядає застарілою, а взимку батарея втрачає ефективність і заряджається майже удвічі довше. Саме це робить модель невигідною для тих, хто часто пересувається в холодний сезон.

Про це пише Твоя МАШИНА. Серед ризикованих покупок опинився й легендарний Toyota Mark II. Колись він був гордістю японського автопрому, нині ж на український ринок здебільшого потрапляють екземпляри після серйозних аварій. При високій ціні покупці часто залишаються розчарованими, адже шукають надійний седан, а натомість отримують проблеми.

Читайте також: Можна брати навіть з великим пробігом: рейтинг найнадійніших бензинових кросоверів

Критики не уникла й Supra. Спорткар, створений у співпраці з німецькими інженерами, хвалять за харизму, але регулярно виникають запитання щодо довговічності агрегатів. Фахівці наголошують: ця модель більше для емоцій, ніж для щоденних поїздок.

Сумнівною покупкою може стати і мінівен Toyota Sienna. Американські власники часто скаржаться на проблеми з коробкою передач та електронікою, що особливо неприємно для сімейного автомобіля.

Таким чином, навіть компанія з репутацією надійного виробника має "слабкі місця". Тож, обираючи певні моделі Toyota, варто добре зважити всі ризики, аби уникнути неприємних сюрпризів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!