Через обриви та обледеніння ліній передач затримується низка потягів: який розклад руху

Вранці 27 січня через складні погодні умови рух поїздів по всій Україні зазнав ускладнень. Щонайменше на десяти ділянках залізниці повалені дерева пошкодили лінії електропостачання, а також системи зв’язку й сигналізації.

Про це повідомила Укрзалізниця. Через це було задіяно резервні тепловози, а на десяти перегонах рух тимчасово організували із використанням телефонного зв’язку.

В одному з інцидентів дерево впало на пасажирський вагон поїзда №127/128 сполученням Запоріжжя – Львів. На щастя, обійшлося без постраждалих, а сам вагон не зазнав пошкоджень.

Найскладніша ситуація склалася на Одещині, де лінії електропередачі вкриті суцільною ожеледдю. Над ліквідацією наслідків негоди вже працює спеціалізована техніка.

Актуальну інформацію про затримки рейсів пасажири можуть переглянути на сайті uz-vezemo. Станом на ранок найбільші відхилення від графіка зафіксовані у таких поїздів:

№38 Одеса – Ужгород (+7 годин 50 хвилин),

№78 Одеса – Ковель (+6 годин),

№166 Одеса – Чернівці (+5 годин 55 хвилин),

№12 Одеса – Львів (+5 годин 38 хвилин),

№106 Одеса – Київ (+5 годин 7 хвилин).

Згодом в Укрзалізниці уточнили, що до ліквідації наслідків негоди залучено близько 250 працівників різних підрозділів — енергетиків, зв’язківців, колійників, локомотивні бригади та персонал вокзалів. У роботі задіяні 22 локомотиви, оснащені системами механічного очищення контактної мережі від льоду.

На вокзалах, де тимчасово відсутнє електропостачання, забезпечено роботу від резервних джерел живлення. Пасажирів запрошують скористатися теплими приміщеннями та можливістю підзарядити мобільні пристрої. Для пасажирів поїздів, що вирушають з Одеси із запізненням, організовано харчування на проміжних станціях у Рівному, Львові та Тернополі.

