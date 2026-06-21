Як боротись зі шкідниками у селі та городі без хімії: топ методів

Садівники дедалі частіше відмовляються від хімічних засобів на користь більш екологічних і безпечних методів захисту рослин. У пошуках ефективних рішень дачники експериментують із простими підручними матеріалами, і одним із несподіваних варіантів став звичайний гофрований картон.

Про це пише ТСН. Цей доступний матеріал може працювати як пастка для шкідників. Якщо обгорнути ним стовбури дерев або кущів, він перетворюється на прихисток для комах: гусінь, жуки та інші шкідники заповзають у складки, сприймаючи картон як природну кору.

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Як зробити пастки

Для виготовлення достатньо використати старі картонні коробки. Із них вирізають смуги шириною приблизно 15–20 см, після чого обгортають ними стовбур на висоті близько пів метра від землі та фіксують шпагатом.

Щоб підвищити ефективність, можна використовувати кілька шарів картону — це створює більше укриттів для комах. Найкраще такий метод працює на молодих деревах із гладкою корою, але його можна застосовувати і для дорослих насаджень, де частина шкідників також оселяється в пастках.

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Коли встановлювати

Пастки рекомендують встановлювати двічі на рік:

навесні (травень–червень) — у період активного розмноження шкідників;

восени (вересень) — перед їхньою зимівлею.

Догляд і перевірка

Раз на два тижні картон потрібно перевіряти. Якщо всередині є шкідники, пастку слід зняти та утилізувати, бажано шляхом спалювання. Якщо ж там опинилися корисні комахи, наприклад сонечка чи золотоочки, їх варто обережно випустити назад у сад.

Такий метод не потребує витрат, але вимагає регулярності та уважності. За умови системного використання він допомагає зменшити кількість шкідників і зберегти врожай яблук, груш, слив та інших плодів без пошкоджень.

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