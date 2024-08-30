Як подати документи для оформлення субсидії онлайн
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадує про зручний спосіб подачі документів для оформлення житлової субсидії – онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Про це пише sud.ua.
Читайте також: В Україні змінять порядок розрахунку пенсій: що вигадали в Мінсоці
Чому варто обирати онлайн-послугу?
- Економія часу: Відсутність необхідності відвідувати офіс.
- Зручність: Можливість подати заяву в будь-який зручний час.
- Безпека: Передача даних здійснюється зашифрованим каналом.
Покрокова інструкція:
- Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). КЕП – це ваш цифровий підпис, який підтверджує вашу особистість в електронному світі.
- Після авторизації перейдіть до розділу "Комунікації з ПФУ" і оберіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
- Уважно заповніть всі поля онлайн-форми. Перевірте правильність введених даних, особливо персональних і контактних. Вкажіть період, за який ви просите призначити субсидію.
- Підготуйте скановані копії необхідних документів у форматі JPG, JPEG або PDF. Розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Кожен документ повинен бути чітким, добре читабельним і відповідати оригіналу. Якщо документ багатосторінковий, скануйте його повністю і збережіть як один файл. Завантажте підготовлені файли у відповідні поля форми.
- Перевірте ще раз всі введені дані та додані документи. Підпишіть заяву за допомогою свого КЕП. Натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".
Які документи потрібні:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код.
- Документи, що підтверджують склад сім’ї та доходи.
- Документи, що підтверджують право власності або користування житлом.
- Інші документи, які можуть знадобитися в залежності від конкретної ситуації.
Після відправки заяви ви можете відстежувати її статус у своєму особистому кабінеті в розділі "Мої звернення". Термін розгляду заяви встановлений законодавством.
Важливі нюанси:
- Якість сканів: Від якості сканованих документів залежить швидкість розгляду вашої заяви. Тому зробіть їх чіткими і добре видимими.
- Актуальність даних: Переконайтесь, що всі дані, які ви вводите, є актуальними.
- Консультація фахівців: Якщо у вас виникнуть якісь питання, зверніться за консультацією до фахівців Пенсійного фонду.
Отримання кваліфікованого електронного підпису Якщо у вас ще немає КЕП, ви можете отримати його у центрах надання адміністративних послуг або в акредитованих центрах сертифікації ключів.
Оформлення субсидії онлайн – це простий і зручний процес. Скориставшись цією послугою, ви зможете швидко і ефективно вирішити питання отримання житлової субсидії.
Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!