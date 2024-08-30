Як подати документи для оформлення субсидії онлайн

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадує про зручний спосіб подачі документів для оформлення житлової субсидії – онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Про це пише sud.ua.

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Чому варто обирати онлайн-послугу?

Економія часу: Відсутність необхідності відвідувати офіс.

Зручність: Можливість подати заяву в будь-який зручний час.

Безпека: Передача даних здійснюється зашифрованим каналом.

Покрокова інструкція:

Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). КЕП – це ваш цифровий підпис, який підтверджує вашу особистість в електронному світі. Після авторизації перейдіть до розділу "Комунікації з ПФУ" і оберіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Уважно заповніть всі поля онлайн-форми. Перевірте правильність введених даних, особливо персональних і контактних. Вкажіть період, за який ви просите призначити субсидію. Підготуйте скановані копії необхідних документів у форматі JPG, JPEG або PDF. Розмір одного файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Кожен документ повинен бути чітким, добре читабельним і відповідати оригіналу. Якщо документ багатосторінковий, скануйте його повністю і збережіть як один файл. Завантажте підготовлені файли у відповідні поля форми. Перевірте ще раз всі введені дані та додані документи. Підпишіть заяву за допомогою свого КЕП. Натисніть кнопку "Відправити до ПФУ".

Які документи потрібні:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Ідентифікаційний код.

Документи, що підтверджують склад сім’ї та доходи.

Документи, що підтверджують право власності або користування житлом.

Інші документи, які можуть знадобитися в залежності від конкретної ситуації.

Після відправки заяви ви можете відстежувати її статус у своєму особистому кабінеті в розділі "Мої звернення". Термін розгляду заяви встановлений законодавством.

Важливі нюанси:

Якість сканів: Від якості сканованих документів залежить швидкість розгляду вашої заяви. Тому зробіть їх чіткими і добре видимими.

Актуальність даних: Переконайтесь, що всі дані, які ви вводите, є актуальними.

Консультація фахівців: Якщо у вас виникнуть якісь питання, зверніться за консультацією до фахівців Пенсійного фонду.

Отримання кваліфікованого електронного підпису Якщо у вас ще немає КЕП, ви можете отримати його у центрах надання адміністративних послуг або в акредитованих центрах сертифікації ключів.

Оформлення субсидії онлайн – це простий і зручний процес. Скориставшись цією послугою, ви зможете швидко і ефективно вирішити питання отримання житлової субсидії.

Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.

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