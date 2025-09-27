Як покупка стажу допоможе пенсіонерам заощадити великі суми

З 2025 року для оформлення пенсії у 60 років українцям необхідно мати щонайменше 32 роки офіційного стажу. Якщо потрібного стажу не вистачає, закон дозволяє легально докупити відсутні місяці, проте у багатьох виникає питання, чи це вигідно.

Про те, як працює така процедура і коли її варто застосовувати, розповів юрист Михайло Вулах. Часто буває так, що людина працює все життя, але під час звернення до Пенсійного фонду виявляється, що не вистачає стажу.

Це може стати неприємним сюрпризом і створити відчуття безвиході, адже навіть кілька додаткових років очікування означають десятки або сотні тисяч гривень недоотриманих виплат.

У 2025 році діють такі умови виходу на пенсію:

60 років – за наявності 32 років стажу;

63 роки – якщо стажу від 22 до 31 року;

65 років – при наявності від 15 років стажу.

Таким чином, відсутність навіть кількох місяців роботи може відтермінувати отримання пенсії на роки та позбавити людину значних сум. Проте існує вихід – держава дозволяє докупити відсутній стаж і отримати пенсію вчасно.

Коли купівля стажу дійсно вигідна

До юриста звернувся чоловік, який у 2025 році святкує 60-річчя. У нього було трохи більше ніж 28 років стажу, тобто майже на чотири роки менше за мінімум для виходу на пенсію у 60 років. За законом, без додаткового стажу він міг би оформити пенсію лише у 63 роки.

Після детальних розрахунків вирішили докупити 3 роки та 10 місяців стажу, щоб отримати пенсію одразу у 60.

За даними Пенсійного фонду України, вартість одного місяця стажу складає 22% від мінімальної зарплати. Наприклад, якщо мінімалка становить 8 000 грн, місяць коштує 1 760 грн. У випадку клієнта за 46 місяців довелося сплатити 80 960 грн.

Сума перераховується офіційно до Пенсійного фонду, після чого людина отримує право на пенсію без затримок. У прикладі чоловік мав щомісячну виплату 8 000 грн, тож витрачені 80 960 грн фактично повертаються вже через 10 місяців отримання пенсії.

Якщо б він чекав до 63 років, він втратив би близько 288 000 грн недоотриманих виплат. Таким чином, різниця перевищує 200 000 грн на користь покупки стажу, навіть без урахування індексацій та надбавок.

На що звернути увагу перед рішенням

Юрист радить приймати рішення після детального аналізу пенсійної справи. Вигідність покупки стажу залежить від:

розміру очікуваної пенсії;

кількості докуплених років;

фінансових можливостей людини.

Також важливими є стан здоров’я та плани на майбутнє: чим довше людина отримує пенсію, тим більшою буде користь від покупки стажу.

