Как покупка стажа поможет пенсионерам сэкономить большие суммы

С 2025 года для оформления пенсии в 60 лет украинцам необходимо иметь не менее 32 лет официального стажа. Если нужного стажа не хватает, закон позволяет легально докупить недостающие месяцы, однако у многих возникает вопрос, выгодно ли это.

О том, как работает такая процедура и когда ее следует применять, рассказал юрист Михаил Вулах. Часто бывает так, что человек работает всю жизнь, но при обращении в Пенсионный фонд оказывается, что не хватает стажа.

Это может стать неприятным сюрпризом и создать ощущение тупика, ведь даже несколько дополнительных лет ожидания означают десятки или сотни тысяч гривен недополученных выплат.

В 2025 году действуют следующие условия выхода на пенсию:

60 лет – при наличии 32 лет стажа;

63 года – если стажа от 22 до 31 года;

65 лет – при наличии от 15 лет стажа.

Таким образом, отсутствие нескольких месяцев работы может отсрочить получение пенсии на годы и лишить человека значительных сумм. Однако существует выход – государство позволяет докупить недостающий стаж и получить пенсию в срок.

Когда покупка стажа действительно выгодна

К юристу обратился мужчина, который в 2025 году отмечает 60-летие. У него было чуть больше 28 лет стажа, то есть почти на четыре года меньше минимума для выхода на пенсию в 60 лет. По закону, без дополнительного стажа он мог бы оформить пенсию только в 63 года.

После подробных расчетов решили докупить 3 года и 10 месяцев стажа, чтобы получить пенсию сразу в 60.

По данным Пенсионного фонда Украины, стоимость одного месяца стажа составляет 22% от минимальной зарплаты. К примеру, если минималка составляет 8 000 грн, месяц стоит 1 760 грн. В случае клиента за 46 месяцев пришлось уплатить 80 960 грн.

Сумма перечисляется официально в Пенсионный фонд, после чего человек получает право на пенсию без задержек. В примере мужчина имел ежемесячную выплату 8 000 грн, и потраченные 80 960 грн фактически возвращаются уже через 10 месяцев получения пенсии.

Если бы он ждал до 63 лет, он бы потерял около 288 000 грн недополученных выплат. Таким образом, разница превышает 200 000 грн. в пользу покупки стажа, даже без учета индексаций и надбавок.

На что обратить внимание перед решением

Юрист советует принимать решение после тщательного анализа пенсионного дела. Выгодность покупки стажа зависит от:

размера ожидаемой пенсии;

количества докупленных лет;

финансовых возможностей человека

Также важны состояние здоровья и планы на будущее: чем дольше человек получает пенсию, тем больше будет польза от покупки стажа.

