Як ветеранам отримати компенсацію на оренду житла

В Україні для військовослужбовців, учасників бойових дій та ветеранів війни діє система соціальних гарантій, серед яких передбачена компенсація витрат на оренду житла. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй Facebook-сторінці пояснив, хто має право на таку допомогу та як її оформити.

Про це пише Zn.ua. Право на компенсацію орендної плати мають кілька категорій захисників і захисниць України. Зокрема, йдеться про військовослужбовців, які були мобілізовані або безпосередньо брали участь у бойових діях, звільнилися зі служби, але ще не встигли оформити статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Також на виплату можуть розраховувати ветерани та ветеранки зі статусом УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни, які вже завершили військову службу. Окремо компенсація передбачена для поліцейських і рятувальників, які виконували завдання із захисту держави, були звільнені зі служби та наразі не мають статусу УБД або інвалідності внаслідок війни.

За яких умов надається компенсація Відшкодування вартості оренди житла можливе у кількох випадках. Зокрема, якщо житло захисника було зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій. Компенсацію також надають, коли ветеран проходить лікування чи реабілітацію на відстані понад 15 кілометрів від задекларованого місця проживання. Крім того, право на виплату мають ветерани зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які не володіють власним житлом або змушені орендувати помешкання.

Сума виплат залежить від населеного пункту, де орендується житло. Для Києва, Дніпра, Львова та Одеси передбачена компенсація у розмірі двох прожиткових мінімумів — 6 656 гривень. В обласних центрах вона становить півтора прожиткового мінімуму, тобто 4 992 гривні. В інших населених пунктах держава компенсує суму в межах одного прожиткового мінімуму — 3 328 гривень.

Якщо фактична вартість оренди перевищує встановлений ліміт, різницю ветеран або ветеранка сплачують власним коштом. У разі короткострокової оренди сума компенсації визначається пропорційно кількості днів проживання.

Звернутися за компенсацією можна до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем фактичного проживання або до будь-якого центру надання адміністративних послуг, скориставшись послугою №02606. Документи подаються особисто або надсилаються рекомендованим листом. Заяву дозволено оформити як у паперовому, так і в електронному вигляді, якщо є технічна можливість.

У ТЦК зазначили, що кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок (IBAN), який заявник вказує у заяві.

