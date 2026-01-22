Как ветеранам получить компенсацию на аренду жилья

В Украине для военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов войны действует система социальных гарантий, среди которых предусмотрена компенсация расходов по аренде жилья. Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки на своей Facebook-странице объяснил, кто имеет право на такую помощь и как ее оформить.

Об этом пишет Zn.ua. Право на компенсацию арендной платы имеет несколько категорий защитников и защитниц Украины. В частности, речь идет о военнослужащих, которые были мобилизованы или непосредственно участвовали в боевых действиях, уволились со службы, но еще не успели оформить статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Также на выплату могут рассчитывать ветераны и ветеранки со статусом УБД или лица с инвалидностью в результате войны, которые уже завершили военную службу. Отдельно компенсация предусмотрена для полицейских и спасателей, которые выполняли задачи по защите государства, были уволены со службы и не имеют статуса УБД или инвалидности в результате войны.

При каких условиях предоставляется компенсация возмещения стоимости аренды жилья возможно в нескольких случаях. В частности, если жилье защитника было разрушено или повреждено в результате боевых действий. Компенсацию также предоставляют, когда ветеран проходит лечение или реабилитацию на расстоянии более 15 километров от задекларированного места жительства. Кроме того, право на выплату имеют ветераны со статусом внутренне перемещенного лица, не владеющие собственным жильем или вынужденные арендовать жилье.

Сумма выплат зависит от населённого пункта, где арендуется жилье. Для Киева, Днепра, Львова и Одессы предусмотрена компенсация в размере двух прожиточных минимумов – 6 656 гривен. В областных центрах она составляет полтора прожиточного минимума, то есть 4992 гривны. В других населенных пунктах государство компенсирует сумму в пределах одного прожиточного минимума - 3328 гривен.

Если фактическая стоимость аренды превышает установленный лимит, разницу ветеран или ветеранка уплачивают за свой счет. При краткосрочной аренде сумма компенсации определяется пропорционально количеству дней проживания.

Обратиться за компенсацией можно в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту фактического проживания или в любой центр предоставления административных услуг, воспользовавшись услугой №02606. Документы представляются лично или направляются заказным письмом. Заявление можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде, если есть техническая возможность.

В ТЦК отметили, что денежные средства перечисляются непосредственно на банковский счет (IBAN), который заявитель указывает в заявлении.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

