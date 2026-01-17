Яка категорія пенсіонерів звільняється від оплати комуналки у 2026 році 

Оплата житлово-комунальних послуг — одна з найбільших статей витрат для українських сімей. Однак певні категорії пенсіонерів мають право на 100% компенсацію цих платежів. Пенсійний фонд України пояснив, хто саме може повністю звільнитися від оплати комуналки у 2026 році.

Хто має право на повну компенсацію комунальних послуг

Згідно з чинним законодавством, 100-відсоткова пільга на оплату житлово-комунальних послуг (електрика, газ, вода, опалення, вивіз сміття) та придбання твердого палива чи скрапленого газу надається пенсіонерам, які:

до виходу на пенсію працювали у сільській місцевості на певних посадах;

продовжують проживати в селі після призначення пенсії.

Про це пише Пенсійний фонд України.

Пільга поширюється на колишніх працівників таких сфер:

освіта (вчителі, вихователі, директори шкіл тощо);

бібліотеки та музеї;

медицина та фармацевтика (лікарі, медсестри, фельдшери);

заклади культури та мистецької освіти (державні та комунальні);

установи охорони та захисту рослин.

Основні умови для отримання пільги

Щоб скористатися правом на компенсацію, потрібно виконати дві ключові вимоги:

Мати не менше 3 років стажу на відповідній посаді в сільській місцевості. Працювати на цій посаді безпосередньо на момент виходу на пенсію.

Якщо ці умови виконані, пенсіонер отримує повну компенсацію витрат на комунальні послуги незалежно від розміру пенсії чи доходів сім’ї.

Як оформити пільгу у 2026 році

Пенсіонери, які вже внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що мають право на пільги, можуть оформити компенсацію через Пенсійний фонд України.

Для цього потрібно:

подати заяву про призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг (а також на придбання твердого палива чи скрапленого газу, якщо потрібно);

додати документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості (довідка з сільради, витяг з реєстру тощо).

Заяву можна подати особисто в сервісному центрі ПФУ, через представника або онлайн — через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду чи портал "Дія".

Ця пільга — важлива підтримка для пенсіонерів, які все життя працювали в селі. Якщо ви або ваші близькі відповідаєте критеріям — не зволікайте з оформленням, щоб отримувати повну компенсацію комуналки вже з 2026 року.

