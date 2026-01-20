Яка категорія українців може розраховувати на знижку на оплату комуналки у 2026 році

У 2026 році держава й надалі зберігає систему пільг на оплату житлово-комунальних послуг для визначених законом категорій громадян. Така підтримка може передбачати як часткове, так і повне відшкодування витрат на житло та комунальні сервіси — зокрема воду, опалення, електроенергію, газ і вивезення сміття.

Водночас скористатися пільгами можуть лише ті українці, які відповідають чітко встановленим законодавчим вимогам. У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України пояснили, хто саме має право на пільги та які послуги підлягають компенсації.

Хто має право на пільги з оплати ЖКП

Згідно з чинними нормами, знижки на житлово-комунальні послуги надаються таким категоріям населення:

особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, а також членам сімей загиблих або померлих військовослужбовців;

учасникам Революції Гідності, які зазнали ушкоджень;

громадянам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, сім’ям ліквідаторів та дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії;

учасникам війни, людям з особливими заслугами перед державою, їхнім вдовам (вдівцям) та батькам;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також подружжю загиблих ветеранів;

особам, які отримали інвалідність під час проходження служби, і членам родин загиблих, померлих або зниклих безвісти військових;

громадянам з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною, реабілітованим особам, колишнім в’язням гетто і концтаборів, жертвам нацистських переслідувань;

батькам і членам сімей працівників цивільного захисту, які загинули під час виконання службових обов’язків;

багатодітним сім’ям, прийомним родинам та дитячим будинкам сімейного типу, де не менше року виховуються троє і більше дітей;

пенсіонерам, які працювали педагогами, медичними та фармацевтичними працівниками, бібліотекарями, фахівцями із захисту рослин у сільській місцевості або селищах міського типу та продовжують там проживати;

пенсіонерам — колишнім працівникам державних і комунальних закладів культури та мистецької освіти, які мешкають у селах і селищах міського типу.

Щоб оформити пільгу, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України — особисто або через портал електронних послуг.

Які комунальні послуги компенсуються

Перелік житлово-комунальних послуг, на які поширюються пільги, визначений спеціальним порядком. Він передбачає знижки на оплату:

користування житлом, утримання будинку та прибудинкової території;

послуг з управління багатоквартирним будинком;

централізованого водопостачання та водовідведення;

теплопостачання, електроенергії, постачання і транспортування природного газу;

централізованого опалення та вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Пільги можуть надаватися як незалежно від рівня доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї — залежно від категорії отримувача та умов, визначених законодавством.

