Які моделі автомобілів є переоціненими: не варто витрачати на них гроші 

Далеко не кожен популярний автомобіль є справді вдалим придбанням. Привабливий дизайн, гучна реклама й високий статус моделі часто створюють ілюзію якості, яка не завжди підтверджується в реальній експлуатації.

Автоексперти радять уважно ставитися до розкручених брендів і моделей, адже за ефектною "обгорткою" можуть ховатися проблеми з надійністю, дорогим обслуговуванням або невідповідністю повсякденним потребам водія. Про це пише GoBankingRates.

Jeep Wrangler

Механіки та профільні експерти неодноразово звертали увагу на характерні недоліки Jeep Wrangler. Серед найпоширеніших — проблеми з трансмісією, а також несправності рульового керування, зокрема так звана "смертельна хитавиця", яка може з’являтися під час руху. Окремою слабкою ланкою залишаються електричні системи, що нерідко виходять з ладу.

Крім цього, Wrangler відзначається підвищеною витратою пального через масивні шини та важкі додаткові елементи. Експерти також застерігають, що електрична версія моделі може мати складнощі в експлуатації, особливо під час їзди бездоріжжям.

Lincoln Navigator

У випадку з Lincoln Navigator основними мінусами називають надто високу вартість і швидкий знос. За словами експертів, значна частина простору в салоні цього великого SUV фактично не використовується власниками.

Автомобіль потребує серйозних витрат на обслуговування, а купують його часто з розрахунком на сімейні поїздки. Водночас у повсякденному житті машина нерідко використовується лише одним водієм, що робить покупку економічно недоцільною.

GMC Yukon Denali

GMC Yukon Denali має схожі проблеми з Lincoln Navigator. Йдеться про високу ціну, значні витрати на експлуатацію та великий салон, який більшу частину часу залишається незадіяним. Експерти зазначають, що покупці переплачують за габарити й статус, не отримуючи реальної користі від такого простору.

Land Rover Range Rover

Ця модель особливо популярна серед молодих водіїв, однак фахівці радять добре зважити всі "за" і "проти" перед купівлею. Range Rover відомий дорогим обслуговуванням і швидкою втратою вартості на вторинному ринку.

Причиною є ненадійна конструкція та часті поломки. Зокрема, проблеми виникають із коробками передач типу CVT, а також з пневматичною підвіскою преміумкласу, яка схильна до відмов. Це не лише збільшує витрати, а й може негативно впливати на комфорт під час руху.

Ford F-150 Lightning

Електричний Ford F-150 Lightning коштує значно дорожче за бензинову версію, однак поступається їй за буксирувальною здатністю. Хоча вантажівка приємна в керуванні, експерти відзначають часті серйозні збої в електросистемі, які можуть зачіпати як окремі вузли, так і всю електроніку автомобіля.

Також є зауваження до підвіски, яка не розрахована на інтенсивне навантаження й з часом може почати працювати нестабільно.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найпопулярніших автомобілів серед українців.

