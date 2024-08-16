Який штраф можуть накласти за неналежні умови для дітей: пояснення юриста

Питання відповідальності батьків за неналежне виконання своїх обов’язків щодо виховання дітей є надзвичайно актуальним. Українське законодавство передбачає чіткі межі цієї відповідальності, а за її порушення передбачені певні санкції. Про це пише РБК.

Які обов’язки мають батьки?

Законодавство покладає на батьків обов’язок забезпечувати необхідні умови життя для своїх дітей, зокрема:

Матеріальне забезпечення: забезпечення харчування, одягу, житла тощо.

забезпечення харчування, одягу, житла тощо. Медичне забезпечення: своєчасне надання медичної допомоги.

своєчасне надання медичної допомоги. Освіта: організація навчання дитини.

організація навчання дитини. Виховання: формування у дитини моральних цінностей, поваги до інших людей та закону.

Яка відповідальність передбачена за невиконання цих обов’язків?

За невиконання або неналежне виконання батьківських обов’язків батьки можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції за такі дії можуть бути наступними:

Попередження: це найм’якше покарання, яке застосовується за незначні порушення.

це найм’якше покарання, яке застосовується за незначні порушення. Штраф: розмір штрафу може становити від 850 до 5100 гривень залежно від тяжкості правопорушення та наявності обтяжуючих обставин.

розмір штрафу може становити від 850 до 5100 гривень залежно від тяжкості правопорушення та наявності обтяжуючих обставин. Повторне вчинення правопорушення протягом року: за повторне порушення протягом року передбачена більш сувора відповідальність – штраф у більшому розмірі.

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За які конкретні дії батьків можуть бути притягнуті до відповідальності?

Найчастішими підставами для притягнення батьків до адміністративної відповідальності є:

Незабезпечення життєво необхідних умов для дитини: відсутність харчування, одягу, житла, медичного обслуговування.

Неналежні санітарно-гігієнічні умови: бруд, антисанітарія в житловому приміщенні.

бруд, антисанітарія в житловому приміщенні. Недбале ставлення до здоров’я дитини: відмова від медичної допомоги, нехтування лікуванням.

відмова від медичної допомоги, нехтування лікуванням. Незабезпечення освіти дитини: систематичний пропуск занять у школі, невідвідування школи.

систематичний пропуск занять у школі, невідвідування школи. Незабезпечення належного виховання: асоціальна поведінка дитини, вчинення нею правопорушень.

Хто має право скласти протокол про адміністративне правопорушення?

Протокол про адміністративне правопорушення можуть складати уповноважені особи органів Національної поліції, працівники служби у справах дітей, а також інші посадові особи, уповноважені законом.

Куди звертатися за допомогою?

Якщо ви стали свідком того, що дитина позбавлена належного догляду, ви можете звернутися до органів опіки та піклування, поліції або до інших компетентних органів.

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