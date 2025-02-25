Ключові HR-тренди та управління талантами: які зміни формуватимуть бізнес-реальність у 2025 році

Управління талантами зазнає швидких змін завдяки розвитку штучного інтелекту, гібридним моделям роботи та зміні очікувань керівництва, що безпосередньо впливає на досвід співробітників. Щоб краще зрозуміти ці трансформації, ми провели опитування серед керівників відділу кадрів та CPO в Австралії, Новій Зеландії та Південно-Східній Азії. Дослідження визначило основні тенденції на 2025 рік, які створюють як нові можливості, так і суттєві виклики для залучення та утримання найкращих спеціалістів.

Залучення талантів: створення робочої сили майбутнього

Однією з ключових тенденцій є стратегічне залучення талантів, яке виходить за межі короткострокових потреб і стає довгостроковою конкурентною перевагою компаній. У регіонах, таких як Австралія, організації акцентують увагу на розвитку локальних кадрових резервів, тоді як невеликі та середні компанії стикаються зі складнощами у залученні висококваліфікованих спеціалістів. Дефіцит навичок, висока конкуренція на ринку та технологічні зміни вимагають нового підходу до формування робочої сили майбутнього. Використання штучного інтелекту для найму, внутрішня мобільність працівників та адаптація бренду роботодавця до глобального середовища стають ключовими інструментами для компаній різного масштабу.

Залученість, благополуччя та утримання: у центрі уваги співробітників

Окрім залучення талантів, на 2025 рік очікується посилений фокус на утриманні працівників, їхньому благополуччі та залученості. Виснаження та стрес стають серйозними викликами, особливо для великих підприємств. Основні драйвери утримання включають можливості кар’єрного зростання, навчання, змістовну роботу та ефективне лідерство. В Австралії великі компанії зіштовхуються з проблемами вигорання персоналу, тоді як у Південно-Східній Азії відзначається високий рівень плинності кадрів та обмежені можливості кар'єрного просування. Відповідно, організації впроваджують комплексні підходи до підтримки працівників, зокрема розширення програм психічного здоров'я, соціальних ініціатив та стратегій управління стресом.

Розвиток лідерства: вимоги, що розвиваються

Змінюються й вимоги до лідерів. У 2025 році компанії зосередяться на розвитку емпатії, інклюзивності та стійкості керівників поряд із традиційними управлінськими навичками. Лідерство більше не зводиться лише до ефективності — воно має включати здатність створювати інтегровану культуру, що поєднує продуктивність і добробут співробітників. Особливо це актуально для гібридних та міжнародних команд, де ефективне керівництво відіграє вирішальну роль у підтримці згуртованості та мотивації персоналу.

Розвиток навичок: підтримка розвитку талантів

Оскільки бізнес-простір швидко змінюється, підвищення кваліфікації стає необхідністю. В епоху цифрової трансформації особливого значення набувають навички аналізу даних, оптимізації процесів за допомогою ШІ, критичне мислення та вирішення проблем. Невеликі компанії зосереджені на цифровій грамотності, середні — на стратегічному підході до інновацій, а великі підприємства приділяють увагу кібербезпеці та аналітиці даних. Водночас розвиток талантів виходить за межі вузької спеціалізації, оскільки все більше організацій прагнуть виховувати універсальних фахівців із гнучким набором компетенцій.

Інновації та впровадження технологій: сприйняття змін

Технологічні інновації залишаються важливим напрямком у стратегіях управління талантами. Інструменти на базі штучного інтелекту для рекрутингу, аналітики залученості та прогнозування утримання персоналу є серед головних пріоритетів організацій у 2025 році. Австралія та Нова Зеландія активно впроваджують технології найму, тоді як компанії Південно-Східної Азії зосереджуються на платформах для навчання та адаптації працівників. Глобальні підприємства стикаються з викликами, пов’язаними з бюджетними обмеженнями, питаннями конфіденційності даних та необхідністю інтеграції технологій у різних регіонах.

Незважаючи на те, що більшість компаній певною мірою готові до викликів 2025 року, низка факторів може ускладнити досягнення стратегічних цілей. Серед головних перешкод — дефіцит часу на підвищення кваліфікації, зовнішні регуляторні виклики, зміни ринку та конкуруючі внутрішні пріоритети. Водночас деякі теми, які ще донедавна активно обговорювалися в бізнес-середовищі, такі як оптимізація гібридної роботи та питання різноманітності та інклюзивності, наразі відійшли на другий план, що може свідчити про їхнє сприйняття як усталених корпоративних стандартів.

Дивлячись у майбутнє, управління талантами залишатиметься ключовим фактором успіху для компаній у мінливому бізнес-середовищі. Дані нашого дослідження підкреслюють необхідність стратегічних рішень, що базуються на аналітиці, для ефективного залучення та утримання найкращих спеціалістів. Як ці тенденції узгоджуються з цілями вашої організації?

У Odgers Berndtson ми допомагаємо компаніям адаптуватися до сучасних викликів, пропонуючи персоналізовані рішення для залучення та розвитку талантів. Наша експертиза охоплює пошук керівників, розвиток лідерства та організаційні трансформації, що дозволяє нашим клієнтам не лише відповідати сучасним викликам, а й випереджати їх.