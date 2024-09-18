"Мелочь", "сдача" и "наличка": як правильно сказати українською
У повсякденному спілкуванні ми часто використовуємо слова, які міцно увійшли в нашу лексику, але насправді є русизмами. Це стосується й багатьох фінансових термінів.
Викладача української мови та організаторка розмовних клубів Олена Ольшанська пояснила, як правильно замінити слова "мєлочь", "налічка" та "сдача" українськими аналогами.
Вас також зацікавить: "Лестничный пролет": як правильно перекласти на українську
Як "мелочь" переклааси на українську:
- "Мелочь" – дрібні гроші. Це найпоширеніший варіант, який підходить для будь-якого контексту. Наприклад: "Вибачте, у мене немає дрібних грошей".
- Дріб'язок – це слово має трохи менш формальний відтінок і часто використовується в розмовній мові.
- Монети: якщо ви хочете підкреслити, що саме вам потрібні, можна сказати "монети".
- Копійки: цей варіант найменш формальний.
Що сказати замість "здача"
"Решта": це правильний український аналог слова "здача". Наприклад: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?".
Що сказати замість "налічка"
"Готівка". Наприклад: "Ви хочете розрахуватися карткою чи готівкою?".
Важливі нюанси:
Словосполучення "безналичный расчет" буде перекладатися як "безготівковий розрахунок".
"Рассрочка" – це не "розстрочка" – правильно говорити "на виплат". Наприклад: "Ми купили автомобіль на виплат".
Використовуючи ці українські аналоги, ви зробите своє мовлення більш точним і виразним. Пам'ятайте, що збагачення рідної мови – це наш спільний обов'язок.
Нагадаємо, раніше UAportal писав про слова-паразити, які постійно вживають українці.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!