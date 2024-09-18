'Мелочь', 'сдача' и 'наличка': як правильно сказати українською

У повсякденному спілкуванні ми часто використовуємо слова, які міцно увійшли в нашу лексику, але насправді є русизмами. Це стосується й багатьох фінансових термінів.

Викладача української мови та організаторка розмовних клубів Олена Ольшанська пояснила, як правильно замінити слова "мєлочь", "налічка" та "сдача" українськими аналогами.

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Як "мелочь" переклааси на українську:

"Мелочь" – дрібні гроші. Це найпоширеніший варіант, який підходить для будь-якого контексту. Наприклад: "Вибачте, у мене немає дрібних грошей". Дріб'язок – це слово має трохи менш формальний відтінок і часто використовується в розмовній мові. Монети: якщо ви хочете підкреслити, що саме вам потрібні, можна сказати "монети". Копійки: цей варіант найменш формальний.

Що сказати замість "здача"

"Решта": це правильний український аналог слова "здача". Наприклад: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?".

Що сказати замість "налічка"

"Готівка". Наприклад: "Ви хочете розрахуватися карткою чи готівкою?".

Важливі нюанси:

Словосполучення "безналичный расчет" буде перекладатися як "безготівковий розрахунок".

"Рассрочка" – це не "розстрочка" – правильно говорити "на виплат". Наприклад: "Ми купили автомобіль на виплат".

Використовуючи ці українські аналоги, ви зробите своє мовлення більш точним і виразним. Пам'ятайте, що збагачення рідної мови – це наш спільний обов'язок.

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