'Мелочь', 'сдача' и 'наличка': как правильно сказать по-украински

В повседневном общении мы часто используем слова, прочно вошедшие в нашу лексику, но на самом деле русизмы. Это относится и к многим финансовым терминам.

Преподаватель украинского языка и организатор разговорных клубов Елена Ольшанская объяснила, как правильно заменить слова "мелочь", "наличка" и "сдача" украинскими аналогами.

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Как "мелочь" перевели на украинский:

"Мелочь" – дрібні гроші. Это самый распространенный вариант, подходящий для любого контекста. Например: "Вибачте, у мене немає дрібних грошей". Дріб'язок – это слово имеет несколько менее формальный оттенок и часто используется в разговорной речи. Монети: если вы хотите подчеркнуть, что вам нужны, можно сказать "монети". Копійки: этот вариант менее формальный.

Что сказать вместо "сдача"

"Решта": это правильный украинский аналог слова "сдача". Например: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?".

Что сказать вместо "наличка"

"Готівка". Например: "Ви хочете розрахуватися карткою чи готівкою?".

Важные нюансы:

Словосочетание "безналичный расчет" будет переводиться как "безготівковий розрахунок".

"Рассрочка" – правильно говорить "на виплат". Например: "Ми купили автомобіль на виплат".

Используя эти украинские аналоги, вы сделаете свою речь более точной и выразительной. Помните, что обогащение родного языка – это наша общая обязанность.

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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