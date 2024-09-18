"Мелочь", "сдача" и "наличка": как правильно сказать по-украински
В повседневном общении мы часто используем слова, прочно вошедшие в нашу лексику, но на самом деле русизмы. Это относится и к многим финансовым терминам.
Преподаватель украинского языка и организатор разговорных клубов Елена Ольшанская объяснила, как правильно заменить слова "мелочь", "наличка" и "сдача" украинскими аналогами.
Вас также заинтересует: "Лестничный пролет": как правильно перевести на русский
Как "мелочь" перевели на украинский:
- "Мелочь" – дрібні гроші. Это самый распространенный вариант, подходящий для любого контекста. Например: "Вибачте, у мене немає дрібних грошей".
- Дріб'язок – это слово имеет несколько менее формальный оттенок и часто используется в разговорной речи.
- Монети: если вы хотите подчеркнуть, что вам нужны, можно сказать "монети".
- Копійки: этот вариант менее формальный.
Что сказать вместо "сдача"
"Решта": это правильный украинский аналог слова "сдача". Например: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?".
Что сказать вместо "наличка"
"Готівка". Например: "Ви хочете розрахуватися карткою чи готівкою?".
Важные нюансы:
Словосочетание "безналичный расчет" будет переводиться как "безготівковий розрахунок".
"Рассрочка" – правильно говорить "на виплат". Например: "Ми купили автомобіль на виплат".
Используя эти украинские аналоги, вы сделаете свою речь более точной и выразительной. Помните, что обогащение родного языка – это наша общая обязанность.
Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!