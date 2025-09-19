Може спостерігатись головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 20 вересня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що багато людей відчувають головний біль, втому чи підвищений рівень стресу. У суботу, 20 вересня, рівень сонячної активності залишатиметься низьким: К-індекс становитиме 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним коливанням.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Фахівці нагадують, що прогнози регулярно уточнюються, оскільки дані оновлюються кожні три години. Тому варто слідкувати за оперативною інформацією.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Магнітна буря — це реакція магнітосфери Землі на потоки заряджених частинок, що надходять після сонячних спалахів. Залежно від інтенсивності, їх вплив може варіюватися від майже непомітного до відчутних перебоїв у роботі зв’язку та появи полярних сяйв.

Лікарі радять під час таких періодів дотримуватися збалансованого режиму дня, уникати перевтоми, обмежувати вживання кави, алкоголю та жирної їжі. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, достатнє споживання води, легкі фізичні навантаження й відпочинок. Людям із хронічними захворюваннями рекомендується мати під рукою необхідні ліки.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!