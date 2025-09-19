Может наблюдаться головная боль и слабость: прогноз магнитных бурь на 20 сентября

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего многие испытывают головную боль, усталость или повышенный уровень стресса. В субботу, 20 сентября, уровень солнечной активности будет оставаться низким: К-индекс будет составлять 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным колебаниям.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Специалисты напоминают, что прогнозы регулярно уточняются, поскольку данные обновляются каждые три часа. Поэтому следует следить за оперативной информацией.

Магнитная буря – это реакция магнитосферы Земли на потоки заряженных частиц, поступающих после солнечных вспышек. В зависимости от интенсивности их влияние может варьироваться от почти незаметного до ощутимых перебоев в работе связи и появления полярных сияний.

Врачи советуют во время таких периодов соблюдать сбалансированный режим дня, избегать переутомления, ограничивать употребление кофе, алкоголя и жирной пищи. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, достаточное потребление воды, легкие физические нагрузки и отдых. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали, какие астрономические события ждать в августе-2025.

