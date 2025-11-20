На них краще не витрачати кошти: топ-3 кросовери Ford, які варто оминати

Американська марка Ford давно відома своїми практичними та витривалими автомобілями, однак не всі кросовери бренду змогли підтвердити цю репутацію. За результатами досліджень JD Power, Consumer Reports та WhatCar, низка моделей отримала оцінку нижче середнього.

Власники скаржаться на численні електронні збої, проблеми з трансмісіями та постійні дрібні поломки.

Ford Kuga другого покоління (2013–2019): проблеми з PowerShift

На старті продажів Kuga виглядала достойним суперником VW Tiguan і Hyundai Tucson, але з часом автомобіль виявив чимало слабких місць. Найбільше нарікань викликає роботизована коробка PowerShift: авто смикається під час перемикання передач, вібрує на зупинках та часто перегрівається. Ремонт цієї трансмісії настільки дорогий, що нерідко дешевше замінити її на контрактну.

Не відстає й електроніка: система контролю тиску в шинах видає помилкові сповіщення, клімат-контроль працює нестабільно, мультимедіа перезавантажується без причини. Турбомотори 1.5 та 1.6 EcoBoost з часом починають перегріватися, можуть втрачати охолоджувальну рідину, а прокладки ГБЦ — прогорати. На українському вторинному ринку Kuga такого покоління продається за 12,5–16,5 тис. доларів, але потенційні витрати на ремонт легко перекреслюють вигоду від покупки.

Ford Edge (2016–2021): великий розмір — великі проблеми

Edge позиціонувався як місткіший і комфортніший кросовер, однак його надійність залишила багатьох власників розчарованими. Підвіска та гальма зношуються значно швидше, ніж очікується: супорти іноді заклинюють уже після 50–60 тис. км. Система повного приводу також має серйозну конструктивну проблему — передній редуктор може протікати або виходити з ладу повністю.

Електронні асистенти працюють нестабільно у вологу погоду— особливо системи контролю сліпих зон та утримання в смузі. Через це утримання Edge, навіть привезеного зі США чи Канади, обходиться дорожче, ніж обслуговування німецьких конкурентів. Вартість таких авто на ринку — 16–22 тис. доларів, але за ці гроші можна придбати значно надійніші моделі.

Ford EcoSport (2014–2021): компактний, але проблемний

EcoSport створювали як доступний міський кросовер, проте він швидко здобув репутацію одного з найненадійніших авто Ford. Найбільше нарікань викликає двигун 1.0 EcoBoost, який перегрівається та втрачає потужність у спеку. Електропідсилювач керма може відмовити саме тоді, коли цього найменше очікуєш — особливо в мороз.

Корозія кузова з’являється вже через кілька років експлуатації, а слабка шумоізоляція робить поїздки втомливими. Через це багато власників зізнаються: краще купити старішу Kuga, ніж новіший EcoSport. На вторинному ринку ці моделі коштують 9–13 тис. доларів, але навіть така ціна не компенсує постійних проблем.

Українські реалії тільки ускладнюють ситуацію

SUV News зазначає, що для України ці недоліки стають ще помітнішими через неякісне пальне, поганий стан доріг та дефіцит оригінальних запчастин. Там, де в ЄС ремонт займає день-два, українським автовласникам доводиться тижнями шукати деталі й майстрів, які розуміються на цих моделях.

Тому всім, хто планує купівлю вживаного кросовера Ford, експерти радять уважно перевіряти стан авто або розглянути альтернативи серед брендів із вищою надійністю, щоб уникнути регулярних витрат на ремонт, які можуть легко перевищити вартість самої машини.

