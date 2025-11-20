На них лучше не тратить средства: топ-3 кроссовера Ford, которые следует обходить.

Американская марка Ford давно известна своими практичными и выносливыми автомобилями, однако не все кроссоверы бренда смогли подтвердить эту репутацию. По результатам исследований JD Power, Consumer Reports и WhatCar, ряд моделей получил оценку ниже среднего.

Владельцы жалуются на многочисленные электронные сбои, проблемы с трансмиссиями и постоянные мелкие поломки. Об этом пишет newsyou.

Ford Kuga второго поколения (2013–2019): проблемы с PowerShift

На старте продаж Kuga выглядела достойным соперником VW Tiguan и Hyundai Tucson, но со временем автомобиль обнаружил немало слабых мест. Больше всего нареканий вызывает роботизированная коробка PowerShift: авто дергается при переключении передач, вибрирует на остановках и часто перегревается. Ремонт этой трансмиссии настолько дорог, что нередко дешевле заменить ее контрактной.

Не отстает и электроника: система контроля давления в шинах выдает ошибочные уведомления, климат-контроль работает нестабильно, мультимедиа перезагружается без причины. Турбомоторы 1.5 и 1.6 EcoBoost со временем начинают перегреваться, могут терять охлаждающую жидкость, а прокладки ГБЦ прогорать. На украинском вторичном рынке Kuga такого поколения продается за 12,5–16,5 тыс. долларов, но потенциальные затраты на ремонт легко перечеркивают выгоду от покупки.

Ford Edge (2016–2021): большой размер – большие проблемы

Edge позиционировался как более вместительный и более комфортный кроссовер, однако его надежность оставила многих владельцев разочарованными. Подвеска и тормоза изнашиваются гораздо быстрее, чем ожидается: суппорты иногда заклинивают уже после 50–60 тыс. км. Система полного привода также имеет серьезную конструктивную проблему – передний редуктор может протекать или выходить из строя полностью.

Электронные ассистенты работают нестабильно во влажную погоду, особенно системы контроля слепых зон и содержания в полосе. Поэтому содержание Edge, даже привезенного из США или Канады, обходится дороже, чем обслуживание немецких конкурентов. Стоимость таких авто на рынке — 16–22 тыс. долларов, но за эти деньги можно приобрести более надежные модели.

Ford EcoSport (2014–2021): компактный, но проблемный

EcoSport создавали как доступный городской кроссовер, однако он быстро завоевал репутацию одного из самых ненадежных авто Ford. Больше всего нареканий вызывает двигатель 1.0 EcoBoost, который перегревается и теряет мощность в жару. Электроусилитель руля может отказать именно тогда, когда этого меньше всего ожидаешь – особенно в мороз.

Коррозия кузова появляется уже через несколько лет эксплуатации, а слабая шумоизоляция делает поездки утомительными. Поэтому многие владельцы признаются: лучше купить более старую Kuga, чем более новый EcoSport. На вторичном рынке эти модели стоят 9–13 тысяч долларов, но даже такая цена не компенсирует постоянных проблем.

Украинские реалии только усложняют ситуацию

SUV News отмечает, что для Украины эти недостатки становятся еще более заметными из-за некачественного топлива, плохого состояния дорог и дефицита оригинальных запчастей. Там, где в ЕС ремонт занимает день-два, украинским автовладельцам приходится неделями искать детали и мастеров, которые разбираются в этих моделях.

Поэтому всем, кто планирует покупку подержанного кроссовера Ford, эксперты советуют внимательно проверять состояние авто или рассмотреть альтернативы среди брендов с более высокой надежностью, чтобы избежать регулярных затрат на ремонт, которые могут легко превысить стоимость самой машины.

