Відстрочка для догляду за близьким родичем: у яких випадках відмова ТЦК вважається незаконною

Відмова територіального центру комплектування у наданні відстрочки від мобілізації для догляду за родичем, якщо вона ґрунтується лише на другорядній фразі у висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), є незаконною. Це питання можна вирішити через суд.

Про це написали на порталі "Юристи.UA". Зазначається, що до юристів звернувся чоловік, який намагався оформити відстрочку для догляду за матір’ю, але отримав відмову від ТЦК. Підставою стало формулювання у висновку ЛКК, де було вказано, що документ надано "для отримання компенсації".

Юрист Владислав Дерій наголосив, що така відмова є неправомірною, адже довідка форми 080-4/о є офіційним підтвердженням того, що особа потребує постійного догляду.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що найефективніший спосіб вирішити подібну ситуацію — звернення до адміністративного суду. Там можна подати позов про визнання відмови комісії протиправною та вимагати зобов’язати ТЦК оформити відстрочку.

Водночас Дерій додав, що спробувати можна і мирним шляхом: звернутися до ЛКК із проханням внести уточнення у висновок або видати нову довідку, де прямо зазначено, що мати потребує догляду. Якщо медзаклад відмовиться — варто попросити письмову відмову і передати її до ТЦК як підтвердження правомірності поданої довідки.

