Отсрочка по уходу за близким родственником: в каких случаях отказ ТЦК считается незаконным

Отказ территориального центра комплектования в предоставлении отсрочки от мобилизации по уходу за родственником, если она основывается только на второстепенной фразе в заключении врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), является незаконным. Этот вопрос можно решить через суд.

Об этом написали на портале "Юристи.UA". Отмечается, что к юристам обратился мужчина, пытавшийся оформить отсрочку по уходу за матерью, но получил отказ от ТЦК. Основанием стала формулировка в заключении ЛКК, где было указано, что документ предоставлен "для получения компенсации".

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что такой отказ неправомерен, ведь справка формы 080-4/о является официальным подтверждением того, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что самый эффективный способ разрешить подобную ситуацию – обращение в административный суд. Там можно подать иск о признании отказа комиссии противоправной и потребовать обязать ТЦК оформить отсрочку.

В то же время Дерий добавил, что попробовать можно и мирным путем: обратиться в ЛКК с просьбой внести уточнение в заключение или выдать новую справку, где прямо указано, что мать нуждается в уходе. Если медучреждение откажется — стоит попросить письменный отказ и передать его в ТЦК как подтверждение правомерности предоставленной справки.

