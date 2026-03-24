Очікується магнітна буря 4 рівня: прогноз на 24 березня

У вівторок, 24 березня 2026 року, геомагнітна активність на Землі залишатиметься дещо підвищеною. Проте, загалом сонячна активність почне поступово спадати.

За даними сервісу Meteoagent та Британської геологічної служби, очікується магнітна буря середньої сили з K-індексом 4 — це жовтий рівень (G1 за шкалою NOAA). Причиною збурень є високошвидкісний потік сонячного вітру, що виходить із корональних дір на Сонці.

Цей вплив збережеться протягом найближчих днів, що може призвести до епізодичних періодів слабкого шторму G1. Науковці зазначають, що дія корональних дір поступово слабшатиме протягом тижня, і геомагнітна обстановка має стабілізуватися.

