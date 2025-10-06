Очікується магнітна буря жовчного рівня: прогноз на 7 жовтня

У вівторок, 7 жовтня очікується підвищення магнітної активності до 4,7 бала (жовтий рівень). Це середній рівень, який іноді може викликати легке нездужання або втому у чутливих людей.

Про це повідомив Meteoagent. Метеозалежність — це не хвороба, а реакція організму на зміну магнітного поля Землі. Найчастіше такі коливання відчувають літні люди та ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою. У періоди магнітних бур можуть з’являтися симптоми на кшталт головного болю, дратівливості, безсоння, зниження концентрації чи підвищеної втомлюваності.

Фахівці радять у такі дні приділяти більше уваги відпочинку, вживати достатньо води, надавати перевагу легкій їжі та більше часу проводити на свіжому повітрі. Корисно також відвідувати лазню або приймати контрастний душ — це допомагає стабілізувати роботу нервової системи.

Слід пам’ятати, що прогнози геомагнітних бур оновлюються кожні три години. Активність Сонця вимірюється за планетарним К-індексом: показник 5 і вище означає потужну магнітну бурю.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

