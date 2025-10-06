Ожидается магнитная буря желчного уровня: прогноз на 7 октября

Во вторник, 7 октября, ожидается повышение магнитной активности до 4,7 балла (желтый уровень). Это средний уровень, который иногда может вызвать легкое недомогание или усталость у чувствительных людей.

Об этом сообщил Meteoagent. Метеозависимость – это не болезнь, а реакция организма на изменение магнитного поля Земли. Чаще всего такие колебания испытывают пожилые люди и те, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. В периоды магнитных бурь могут появляться симптомы типа головной боли, раздражительности, бессонницы, снижения концентрации или повышенной утомляемости.

Специалисты советуют в такие дни уделять больше внимания отдыху, употреблять достаточно воды, предпочесть легкую пищу и больше времени проводить на свежем воздухе. Полезно также посещать баню или принимать контрастный душ – это помогает стабилизировать работу нервной системы.

Следует помнить, что прогнозы геомагнитных бурь обновляются каждые три часа. Активность Солнца измеряется по планетарному К-индексу: показатель 5 и выше означает мощную магнитную бурю.

