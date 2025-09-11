Виготовляють з 1966 року: названа найпопулярніша модель авто у світі станом на 2025 рік

У 2025 році лідером серед найбільш продаваних автомобілів у світі стала Toyota Corolla. Ця модель знову підтвердила свою популярність на глобальному ринку, утримуючи топові позиції.

Незважаючи на домінування традиційних бензинових і дизельних авто в рейтингу, електричні автомобілі поступово набирають популярність. За даними Focus2Move, галузь активно рухається в бік більшої електрифікації, що сприяє зростанню продажів електричних моделей.

З початку 2025 року до липня продажі Toyota Corolla знизились на 7,5%. Однак, попри це, модель продовжує залишатись однією з найбільш затребуваних, утримуючи лідерство в рейтингу.

Продажі Tesla Model Y знизившись одразу на 18,7%. Водночас показники Toyota Camry показали позитивну динаміку, зростаючи на 12%, а продажі Toyota RAV4, Toyota Hilux та Kia Sportage, які також потрапили до топ-10, залишились практично незмінними.

Найпопулярніші автомобілі у світі:

Toyota Corolla (-7,5%); Toyota RAV4 (+0,1%); Ford F-Series (+14,5%); Tesla Model Y (-18,7%); Honda CR-V (+2,3%); Chevrolet Silverado (+2,5%); Toyota Camry (+12%); Hyundai Tucson (+2,9%); Toyota Hilux (+1%); Kia Sportage (-1,1%).

