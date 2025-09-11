Виготовляють з 1966 року: названа найпопулярніша модель авто у світі станом на 2025 рік
У 2025 році лідером серед найбільш продаваних автомобілів у світі стала Toyota Corolla. Ця модель знову підтвердила свою популярність на глобальному ринку, утримуючи топові позиції.
Незважаючи на домінування традиційних бензинових і дизельних авто в рейтингу, електричні автомобілі поступово набирають популярність. За даними Focus2Move, галузь активно рухається в бік більшої електрифікації, що сприяє зростанню продажів електричних моделей.
З початку 2025 року до липня продажі Toyota Corolla знизились на 7,5%. Однак, попри це, модель продовжує залишатись однією з найбільш затребуваних, утримуючи лідерство в рейтингу.
Продажі Tesla Model Y знизившись одразу на 18,7%. Водночас показники Toyota Camry показали позитивну динаміку, зростаючи на 12%, а продажі Toyota RAV4, Toyota Hilux та Kia Sportage, які також потрапили до топ-10, залишились практично незмінними.
Найпопулярніші автомобілі у світі:
- Toyota Corolla (-7,5%);
- Toyota RAV4 (+0,1%);
- Ford F-Series (+14,5%);
- Tesla Model Y (-18,7%);
- Honda CR-V (+2,3%);
- Chevrolet Silverado (+2,5%);
- Toyota Camry (+12%);
- Hyundai Tucson (+2,9%);
- Toyota Hilux (+1%);
- Kia Sportage (-1,1%).
