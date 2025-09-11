Производят с 1966 года: названа самая популярная модель авто в мире по состоянию на 2025 год

В 2025 году лидером среди самых продаваемых автомобилей в мире стала Toyota Corolla. Эта модель вновь подтвердила свою популярность на глобальном рынке, удерживая топовые позиции.

Несмотря на доминирование традиционных бензиновых и дизельных авто в рейтинге, электрические автомобили постепенно набирают популярность. По данным Focus2Move, отрасль активно движется в сторону большей электрификации, что способствует росту продаж электрических моделей.

С начала 2025 года до июля продажи Toyota Corolla снизились на 7,5%. Однако, несмотря на это, модель продолжает оставаться одной из самых востребованных, удерживая лидерство в рейтинге.

Продажи Tesla Model Y снизились сразу на 18,7%. В то же время показатели Toyota Camry продемонстрировали положительную динамику, выросши на 12%, а продажи Toyota RAV4, Toyota Hilux и Kia Sportage, которые также вошли в топ-10, остались практически неизменными.

Самые популярные автомобили в мире:

Toyota Corolla (-7,5%); Toyota RAV4 (+0,1%); Ford F-Series (+14,5%); Tesla Model Y (-18,7%); Honda CR-V (+2,3%); Chevrolet Silverado (+2,5%); Toyota Camry (+12%); Hyundai Tucson (+2,9%); Toyota Hilux (+1%); Kia Sportage (-1,1%).

