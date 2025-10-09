Різке похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

У п’ятницю, 10 жовтня, на території України очікуються дощі та похолодання — температура місцями знизиться до +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах +9...+14°C, а на сході країни утримається тепліша погода — до +19°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У Києві п’ятниця буде похмурою, дощовою та вітряною, вітер очікується північно-західний, поривчастий. Температура повітря вдень становитиме близько +11...+13°C.

Рятувальники тим часом попереджають туристів про небезпеку походів у гори через погіршення погодних умов. На горі Піп Іван 9 жовтня зафіксовано сніг, туман, сильний північно-східний вітер до 15 м/с та температуру близько -2°C.

