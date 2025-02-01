Ринок стейблкоїнів перевищив $200 млрд: чи стане це поштовхом для криптовалют?

На початку 2025 року сукупна капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $200 млрд, що стало історичним показником для цифрових активів. За інформацією CCData та DefiLlama, за останні три місяці цей сегмент ринку зріс на $37 млрд, що свідчить про значне збільшення ліквідності. Це сталося на тлі політичних змін у США після перемоги Дональда Трампа, і деякі експерти вбачають у цьому потенційний вплив на майбутню криптовалютну політику країни. Однак незалежно від політичного контексту, сам факт такого зростання може мати суттєві наслідки для інвесторів та трейдерів, які уважно стежать за ринком цифрових активів.

Збільшення частки стейблкоїнів у загальній капіталізації крипторинку вважається ключовим показником, що впливає на ліквідність цифрових активів. Оскільки ці монети прив’язані до фіатних валют, вони дозволяють інвесторам тимчасово зберігати кошти без значних цінових коливань, чекаючи вигідного моменту для входу в ринок. За останній рік такі процеси вже спостерігалися, коли активне накопичення стейблкоїнів передувало суттєвому зростанню біткойна. У 2020 році подібна ситуація призвела до підвищення ціни BTC із $10 000 до $60 000, що є одним із найяскравіших прикладів взаємозв’язку ліквідності та ринкової динаміки.

Зараз найбільший приріст демонструють USDT та USDC, які залишаються основними гравцями серед стейблкоїнів. Tether зберігає домінуючі позиції, досягнувши капіталізації в $139 млрд, що на 15% більше, ніж у листопаді. Значно швидше зростає USDC, який збільшив свою частку на 48%, досягнувши позначки в $52,5 млрд. Цікаво, що темпи приросту ліквідності USDC за останній місяць виявилися найшвидшими за рік, збільшившись на 20%. Це може означати, що учасники ринку активно використовують його як засіб для підготовки до подальших операцій. При цьому відновлення позитивної ліквідності USDT після невеликого скорочення на початку року також сигналізує про відновлення активності трейдерів.

Для криптоінвесторів ситуація зі стейблкоїнами є важливим маркером майбутнього розвитку ринку, оскільки вона відображає загальну стратегію великих гравців. Якщо накопичення капіталу у стейблкоїнах означає підготовку до нової хвилі покупок криптовалют, то ринок може отримати сильний імпульс до зростання. Водночас деякі аналітики вважають, що це також може бути ознакою невизначеності, коли інвестори тимчасово зберігають ліквідність у стабільних активах. Останні події на ринку біткойна, який вже зріс на понад 50% з моменту початку збільшення ліквідності стейблкоїнів, підтверджують потенційну кореляцію між цими процесами. Зараз загальна капіталізація крипторинку вже перевищила $3,5 трлн, що на $1,3 трлн більше, ніж наприкінці минулого року.

Динаміка стейблкоїнів є одним із ключових показників, за якими варто стежити всім, хто цікавиться цифровими активами. Якщо тенденція їхнього зростання продовжиться, це може сприяти подальшому підвищенню цін на біткойн та інші криптовалюти. Однак важливо враховувати також регуляторні фактори, які можуть вплинути на цей процес у довгостроковій перспективі. Крипторинок залишається чутливим до глобальних змін, і найближчі місяці покажуть, чи стане збільшення обсягу стейблкоїнів передвісником нового "бичачого" циклу.

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