Скільки доведеться платити за воду з 1 лютого: названо тарифи

У лютому 2026 року тарифи на водопостачання та водовідведення для українців залишаться без змін. Раніше уряд закликав Національну комісію з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відмовитися від планів підвищення цін на воду.

Які тарифи діятимуть у лютому

За інформацією Новини.LIVE, НКРЕКП не переглядала вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення тарифи залишаються на рівні станом на 24 лютого 2022 року. Наприклад, у Києві ціни встановлені на рівні 30,38 грн за кубометр (з ПДВ 5,06 грн), із яких:

Водопостачання: 16,16 грн/куб.м (з ПДВ 2,69 грн)

16,16 грн/куб.м (з ПДВ 2,69 грн) Водовідведення: 14,22 грн/куб.м (з ПДВ 2,37 грн)

Для юридичних осіб граничний розмір абонентської плати також не змінюється і в лютому 2026 року складає у Києві:

Централізоване водопостачання: 47,19 грн (з ПДВ)

47,19 грн (з ПДВ) Централізоване водовідведення: 47,19 грн (з ПДВ)

47,19 грн (з ПДВ) Разом: 94,38 грн (з ПДВ)

На формування тарифу впливає низка факторів, зокрема вартість електроенергії, яка в лютому також не зазнає змін.

Роз’яснення уряду

Раніше Кабмін закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи для населення принаймні до завершення війни. Водночас уряд готовий до компромісу з водоканалами, щоб знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін.

Перспективи змін тарифів для підприємств

Нацкомісія розглядала можливість перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів, зокрема для 37 водоканалів та "Укрзалізниці". Планувалося підвищити гуртові тарифи (без ПДВ) з 1 січня 2026 року до наступних значень:

Львівводоканал: 11,18 грн/куб.м

11,18 грн/куб.м Чернівціводоканал: 13,74 грн/куб.м

13,74 грн/куб.м Київводоканал: 11,02 грн/куб.м

11,02 грн/куб.м Дніпроводоканал: 15,45 грн/куб.м

15,45 грн/куб.м Житомирводоканал: 18,01 грн/куб.м

18,01 грн/куб.м Черкасиводоканал: 11,47 грн/куб.м

11,47 грн/куб.м Харківводоканал: 18,73 грн/куб.м

