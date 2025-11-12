Терорист-смертник підірвав себе у Пакистані: загинуло 12 людей (фото)

У вівторок у столиці Пакистану Ісламабаді терорист-смертник здійснив вибух, унаслідок якого загинули 12 людей. Це стало першим нападом на цивільне населення в місті за останні десять років і свідчить про новий спалах насильства з боку бойовиків.

Представники пакистанського уряду поклали відповідальність за трагедію на Афганістан, звинувативши його владу у сприянні терористам. Про це пише Reuters.

Кабул заперечив причетність, однак Ісламабад пригрозив вжити відповідних заходів, якщо афганська сторона не зможе зупинити бойовиків, яких Пакистан вважає винними у теракті.

"Ми перебуваємо у стані війни. Перенесення цієї війни до Ісламабада — це послання від Кабула, на яке Пакистан має право відповісти", — заявив міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асіф.

Останнім часом відносини між Пакистаном, Афганістаном і Індією залишаються напруженими. Навесні між Ісламабадом і Нью-Делі спалахнула чотириденна війна, а нещодавно пакистанські ВПС завдали ударів по території Афганістану, включно з Кабулом, заявивши, що там переховуються бойовики. Після цього на кордоні відбулися збройні сутички, а спроби налагодити мирні переговори провалилися.

Головна джихадистська організація країни — пакистанський "Талібан" — заперечила свою причетність до вибухів. Упродовж останніх років бойовики цієї групи переважно атакували сили безпеки, тоді як цивільні в Ісламабаді залишалися поза зоною ризику. За даними Armed Conflict Location and Event Data, таких атак на мирне населення не було понад десять років.

Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві заявив, що Пакистан очікує від афганської влади рішучих дій щодо зупинення терористів. "Якщо цього не станеться, ми будемо змушені самі знищувати тих, хто атакує нашу країну", — наголосив він, перебуваючи на місці трагедії.

Смертник підірвав себе біля входу до будівлі суду близько полудня. Свідки розповідають, що вибух спричинив значні руйнування: місцеві ЗМІ показали фото закривавлених людей, палаючого автомобіля та зруйнованого поліцейського фургона.

Того ж дня ще один напад стався у місті Вана на північному заході країни. Там бойовики атакували військовий навчальний заклад, убивши трьох людей. Після цього вони проникли до школи, де перебували цивільні. Експерти припускають, що напад міг бути спробою повторити трагедію 2014 року, коли під час атаки на військову школу загинуло понад 130 дітей.

Нагадаємо, у Афганістані стався землетрус магнітудою 6,3.

