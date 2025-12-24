Точно не підведуть: топ найкращих автомобілів 2025 року

Автомобільні експерти визначили найвдаліші нові моделі, які з’явилися на ринку у 2025 році. До добірки увійшли представники різних сегментів — від компактних кросоверів і седанів до хетчбеків та навіть пікапа. Усі ці авто належать до відносно доступної цінової категорії та орієнтовані на масового покупця.

Своїми результатами поділилися фахівці видання Motor1, які протестували велику кількість новинок. Аналітики зазначають, що багато автомобільних класів сьогодні надзвичайно затребувані, тому виробники активно оновлюють модельні лінійки, пропонуючи сучасні, технологічні та економічні рішення.

Моделі, що потрапили до рейтингу, експерти назвали оптимальними для купівлі у 2025 році. Кожен автомобіль має власні сильні сторони — одні приваблюють економічністю, інші практичністю, комфортом або універсальністю, тож серед них можна знайти варіант практично для будь-яких потреб.

До переліку найкращих нових авто 2025 року увійшли Chevrolet Equinox EV, Ford Maverick, Honda Civic Hybrid, Kia K4, Mini Cooper, Nissan Kicks, Nissan Leaf, Nissan Sentra та Toyota RAV4. Ці моделі отримали високі оцінки за поєднання ціни, якості, сучасних технологій і зручності в повсякденній експлуатації.

