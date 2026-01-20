Точно не підведуть: топ моделей автомобілів, які рідко ламаються

У 2025–2026 роках український вторинний авторинок остаточно переорієнтувався з "новизни" на практичність, витривалість і реальний ресурс техніки. Середній вік легкового автомобіля в Україні вже перевищив 16 років, а покупці дедалі частіше свідомо обирають машини, які здатні без проблем служити багато років.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку. Найбільший попит мають автомобілі, що не потребують складної електронної діагностики, спокійно витримують пробіги у 300–400 тисяч кілометрів, добре переносять стан українських доріг і якість пального, а також мають доступні та недорогі запчастини. Саме тому в лідери продажів знову вийшли перевірені атмосферні бензинові та надійні дизельні кросовери.

Як формувався рейтинг Підбір моделей базувався на комплексному аналізі міжнародних і українських джерел. У розрахунок брали звіти TÜV Report у Німеччині, статистику несправностей ADAC Pannenstatistik, результати опитувань What Car? Reliability Survey та Consumer Reports, а також реальні дані зі звернень до українських станцій техобслуговування з мереж незалежних сервісів.

ТОП-5 кросоверів із мінімальною кількістю поломок

Перше місце посідає Toyota RAV4 третього та четвертого поколінь. Найбільш надійними вважаються бензиновий двигун 2.0 (3ZR-FE) та дизель 2.2 D-4D у поєднанні з механічною коробкою або класичним автоматом. Ця модель відома простими і витривалими моторами, відсутністю проблемних трансмісій і дуже міцною підвіскою. Без капітального ремонту такі авто часто проходять від 350 до 450 тисяч кілометрів.

Друге місце займає Honda CR-V третього та четвертого поколінь. Атмосферний бензиновий 2.0 i-VTEC і дизельний 2.2 i-DTEC вважаються одними з найнадійніших у класі. Машина має просту електроніку та майже позбавлена хронічних "болячок". В українських умовах більшість власників обмежуються лише плановим техобслуговуванням і ремонтом ходової частини.

Третю позицію отримав Subaru Forester третього покоління. Найкраще себе зарекомендували атмосферні бензинові двигуни 2.0, тоді як до дизельних версій радять ставитися обережніше. До сильних сторін моделі належать надійний повний привід, витривала ходова частина та проста конструкція бензинових моторів без турбін. За умови регулярної заміни масла Forester вважається одним із найживучіших SUV у своєму сегменті.

Четверте місце дісталося Mazda CX-5 першого покоління до рестайлінгу. Бензиновий 2.0 Skyactiv-G та дизельний 2.2 Skyactiv-D відзначаються високим ресурсом і відносною простотою конструкції. Модель має добру антикорозійну стійкість, а кількість серйозних поломок у неї — одна з найнижчих у класі.

Замикає п’ятірку Hyundai Tucson другого та третього поколінь. Найбільш вдалі варіанти оснащені бензиновим 2.0 MPI або дизельним 2.0 CRDi. Цей кросовер обирають за прості, не перевантажені технологіями двигуни, доступне обслуговування та широку наявність запчастин. За статистикою СТО, Tucson входить до числа найменш проблемних корейських кросоверів.

В умовах української експлуатації ці кросовери виграють завдяки пристосованості до неідеальних доріг, стійкості до коливань якості пального та можливості ремонту без спеціалізованого дилерського обладнання. За даними сервісних центрів, саме ці автомобілі навіть після 10–12 років використання найчастіше заїжджають на СТО лише для планового техобслуговування, підтверджуючи свою репутацію надійних і довговічних машин.

