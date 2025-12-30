'Україна не може просто відмовитися від своїх територій' - Зеленський про мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відмова від українських територій у межах можливого мирного врегулювання війни з Росією є неприйнятною. За його словами, такий крок суперечить Конституції України, волі суспільства та реальній ситуації в регіонах, де тривають бойові дії.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, яке цитує "Суспільне". Зеленський підкреслив, що територіальне питання є найскладнішим елементом переговорів і фактично єдиним пунктом, у якому позиції Києва та Москви кардинально не збігаються.

"Ми не можемо просто залишити свої території. Це суперечить нашому законодавству. Йдеться не лише про юридичні норми — там живуть люди, там перебувають наші військові", — зазначив президент.

Він додав, що на цих територіях проживає близько 300 тисяч громадян, багато з яких зазнали серйозних втрат через війну. За словами Зеленського, сотні людей були поранені, десятки загинули, тому питання територій не може розглядатися формально чи суто з політичної точки зору.

Президент також підтвердив, що так званий 20-пунктний мирний план погоджений приблизно на 90%. Невирішеними залишаються лише два положення, ключовим із яких є саме територіальне питання.

"Коли я говорю про 90% узгодження — це відповідає дійсності. Є одне принципове питання, де позиції різняться. І це розбіжності не з американською стороною, а з Росією", — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що Сполучені Штати усвідомлюють позиції обох сторін і намагаються сприяти пошуку компромісу. Водночас Україна, за словами президента, протягом останнього місяця зробила низку кроків для просування мирного процесу.

Коментуючи ідею можливого референдуму щодо територіальних поступок, Зеленський заявив, що такий сценарій не матиме підтримки в суспільстві та не принесе позитивного результату для держави.

"Усі прагнуть миру, але не будь-якою ціною. Референдум про відмову від територій не стане виходом для України", — підкреслив він.

Окремо президент зауважив, що у разі досягнення домовленостей щодо мирного плану це стало б значним політичним досягненням для президента США Дональда Трампа, під лідерством якого нині відбувається переговорний процес.

Також Зеленський прокоментував слова, які Трамп передав від російського лідера Володимира Путіна про нібито бажання "бачити Україну успішною". На думку президента України, такими заявами Кремль намагається знизити санкційний тиск з боку США.

Нагадаємо, Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді.

