Україна веде 'позитивні' переговори із США про ракети Tomahawk - Стефанішина

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що Київ веде зі Сполученими Штатами конструктивні переговори щодо можливого придбання ракет Tomahawk та іншого озброєння дальньої дії.

Про це вона розповіла в ефірі програми Balance of Power, цитує агентство Bloomberg. Як зазначає видання, заява української дипломатки пролунала після того, як президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що не розглядає варіант передачі Tomahawk Україні.

"Переговори ще тривають, але ми маємо багато делегацій, які працюють над тим, щоб розширити доступ до фінансових ресурсів для придбання сучасних систем озброєння у США. Йдеться не лише про Tomahawk, а й про інші види ракет — як дальньої, так і ближньої дії. Загалом ситуація виглядає досить позитивною", — зазначила Стефанішина.

Коментуючи останні російські удари по енергетичній інфраструктурі, вона визнала, що нинішній період є "надзвичайно складним" для України.

Посол підкреслила, що Київ активно працює над посиленням протиповітряної оборони. Водночас вона застерегла, що будь-яка відмова міжнародних партнерів чинити тиск на Росію може бути сприйнята Москвою як сигнал до подальшої ескалації.

