Украина ведет 'положительные' переговоры с США о ракетах Tomahawk - Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Киев ведет с Соединенными Штатами конструктивные переговоры по поводу возможного приобретения ракет Tomahawk и другого вооружения дальнего действия.

Об этом она рассказала в эфире программы Balance of Power, цитирует агентство Bloomberg. Как отмечает издание, заявление украинской дипломатки прозвучало после того, как президент Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает вариант передачи Tomahawk Украине.

"Переговоры еще продолжаются, но у нас много делегаций, которые работают над тем, чтобы расширить доступ к финансовым ресурсам для приобретения современных систем вооружения в США. Речь идет не только о Tomahawk, но и других видах ракет — как дальнего, так и ближнего действия. В общем, ситуация выглядит достаточно положительной", — отметила Стефанишина.

Читайте также: Соединенным штатам также нужны Tomahawk" - Трамп сделал новое заявление по ракетам

Комментируя последние российские удары по энергетической инфраструктуре, она признала, что нынешний период "чрезвычайно сложный" для Украины.

Посол подчеркнула, что Киев активно работает над усилением противовоздушной обороны. В то же время, она предостерегла, что любой отказ международных партнеров оказывать давление на Россию может быть воспринят Москвой как сигнал к дальнейшей эскалации.

Напомним, мы уже писали, что должен сделать Трамп для предотвращения широкомасштабной мировой войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!