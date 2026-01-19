В Чилі вирують масштабні лісові пожежі: загинуло щонайменше 15 людей (фото)
На півдні Чилі тривають масштабні лісові пожежі, які вже призвели до загибелі щонайменше 15 людей. Через стрімке поширення вогню та загрозу для населення уряд країни запровадив надзвичайний стан у найбільш постраждалих регіонах.
Про це повідомляє CBS News. Міністр громадської безпеки Чилі Луїс Кордеро підтвердив кількість жертв і зазначив, що ситуація залишається критичною. За його словами, у регіонах Ньюбле та Біо-Біо, розташованих приблизно за 480 кілометрів на південь від Сантьяго, вже другу добу поспіль вирують щонайменше 14 великих осередків пожеж.
У відповідь на надзвичайну ситуацію президент Чилі Габріель Борич підписав указ про введення режиму надзвичайного стану в цих регіонах. Це рішення відкриває можливість залучення військових підрозділів до гасіння пожеж, а також дозволяє швидше мобілізувати техніку, авіацію та додаткові людські ресурси.
Міністр внутрішніх справ Альваро Елізальде назвав обстановку надзвичайно складною, наголосивши, що ситуація може погіршитися через несприятливі погодні умови.
Наразі з вогнем борються близько 4 тисяч пожежників і рятувальників. Їхню роботу значно ускладнюють сильні пориви вітру та рекордно високі температури — за прогнозами синоптиків, повітря в окремих районах може прогріватися до 38 градусів. Лісове агентство CONAF звернулося до громадян із закликом утриматися від поїздок у райони, де тривають рятувальні операції, аби не заважати роботі екстрених служб.
Найбільших руйнувань зазнали міста Пенко та Ліркен у регіоні Біо-Біо, де мешкає близько 60 тисяч людей. Мер Пенко Родріго Вера повідомив, що переважна більшість загиблих зафіксована саме на території його міста, яке опинилося в епіцентрі стихійного лиха.
