В Чили бушуют масштабные лесные пожары: погибли по меньшей мере 15 человек (фото)

На юге Чили продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже привели к гибели не менее 15 человек. Из-за стремительного распространения огня и угрозы населению правительство страны ввело чрезвычайное положение в наиболее пострадавших регионах.

Об этом сообщает CBS News. Министр общественной безопасности Чили Луис Кордеро подтвердил количество жертв и отметил, что ситуация остается критической. По его словам, в регионах Ньюбле и Био-Био, расположенных примерно в 480 километрах к югу от Сантьяго, уже вторые сутки бушуют по меньшей мере 14 крупных очагов пожаров.

В ответ на чрезвычайную ситуацию президент Чили Габриэль Борыч подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в этих регионах. Это решение открывает возможность привлечения военных подразделений к тушению пожаров, а также позволяет быстрее мобилизовать технику, авиацию и дополнительные ресурсы.

Министр внутренних дел Альваро Элизальде назвал обстановку чрезвычайно сложной, подчеркнув, что ситуация может ухудшиться из-за неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время с огнем борются около 4 тысяч пожарных и спасателей. Их работу значительно усложняют сильные порывы ветра и рекордно высокие температуры — по прогнозам синоптиков воздух в отдельных районах может прогреваться до 38 градусов. Лесное агентство CONAF обратилось к гражданам с призывом воздержаться от поездок в районы, где продолжаются спасательные операции, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Наибольшие разрушения получили города Пенко и Лиркен в регионе Био-Био, где проживает около 60 тысяч человек. Мэр Пенко Родриго Вера сообщил, что подавляющее большинство погибших зафиксировано именно на территории его города, оказавшегося в эпицентре стихийного бедствия.

