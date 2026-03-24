У Колумбії розбився військовий літак: понад 60 людей загинуло (фото)

У Колумбії сталася масштабна авіакатастрофа військово-транспортного літака, на борту якого перебували 125 осіб. Унаслідок трагедії загинули понад 60 людей, ще десятки отримали поранення.

За інформацією ЗМІ, щонайменше 64 особи загинули в результаті падіння літака під час зльоту на півдні країни. Про це повідомив губернатор регіону Джон Габріель Моліна.

Аварія сталася з військово-транспортним літаком Lockheed C-130 Hercules у місті Пуерто-Легісамо, що розташоване в департаменті Путумайо поблизу кордону з Перу. Про це пишуть CNN, ВВС.

Міністр оборони Педро Санчес заявив, що причини катастрофи поки не встановлені. Водночас він зазначив, що ознак зовнішнього втручання чи атаки з боку збройних угруповань не виявлено. За його словами, літак був технічно справним, а екіпаж мав належну підготовку.

Командувач військово-повітряних сил Карлос Сільва уточнив, що на борту перебували 114 пасажирів і 11 членів екіпажу. Серед пасажирів було двоє поліцейських і 112 військовослужбовців.

За попередніми даними, літак злетів з аеропорту Каукая, однак невдовзі почав втрачати висоту. Катастрофа сталася менш ніж за кілька кілометрів від летовища.

У пошуково-рятувальній операції брали участь місцеві жителі, зокрема представники корінного населення. Деяких постраждалих доставили до місцевої лікарні, а найважчих пацієнтів евакуювали до столиці — Богота.

Як зазначається, літак належав до моделі C-130H — однієї з модифікацій серії, що перебуває в експлуатації з 1960-х років. Його передали військово-повітряним силам Колумбії зі США у 2020 році. Такі літаки широко використовуються у світі завдяки здатності працювати в складних умовах.

Ця трагедія стала однією з наймасштабніших авіакатастроф у Колумбії за останній час.

