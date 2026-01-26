У США через снігову бурю розбився бізнес-літак: на борту перебувало 8 людей

під час зльоту зазнав аварії бізнес-джет із вісьмома людьми на борту. За офіційною інформацією, літак Bombardier Challenger 600 розбився під час спроби злетіти з міжнародного аеропорту міста Бангор приблизно о 19:45 за місцевим часом.

Про це повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA). На борту повітряного судна перебували вісім осіб.

У FAA зазначили, що розслідування обставин інциденту проводитимуть спільно з Національною радою з безпеки на транспорті США (NTSB). Причини аварії наразі з’ясовуються.

