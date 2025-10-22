В Україні почав дорожчати популярний овоч: скільки коштує кілограм

В Україні за останній тиждень помітно змінилися гуртові ціни на овочі та фрукти. За даними аналітиків, частина продукції істотно подорожчала, тоді як деякі позиції навпаки — знизилися в ціні.

Найпомітніше зростання зафіксовано на картоплю — середня гуртова ціна піднялася з 10–12 грн/кг до 11–13 грн/кг. Про це повідомляє EastFruit.

Продовжують дорожчати огірки та помідори:

огірки зросли з 40–75 грн/кг до 75–105 грн/кг,

томати — з 20–50 грн/кг до 28–80 грн/кг.

Капустяний сегмент демонструє змішані тенденції.

Цвітна капуста подешевшала до 27–40 грн/кг (раніше — 35–55 грн/кг),

броколі знизилася з 45–60 грн/кг до 40–50 грн/кг,

натомість білокачанна капуста додала у ціні — тепер 9–12 грн/кг замість 6–12 грн/кг,

пекінська капуста залишилася стабільною — 25–35 грн/кг.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Суттєво подорожчали кабачки, ціна яких тепер коливається у межах 45–50 грн/кг проти 20–45 грн/кг тиждень тому. Зросла і вартість перцю:

солодкого — з 55–70 грн/кг до 60–80 грн/кг,

сорту "Білозірка" — з 25–38 грн/кг до 35–45 грн/кг.

Фрукти та ягоди

У фруктово-ягідному сегменті тенденція до подорожчання теж зберігається.

Груші подорожчали до 30–85 грн/кг (було 30–70 грн/кг),

сливи — до 20–45 грн/кг (було 10–45 грн/кг),

лохина тепер коштує 300–400 грн/кг, тоді як раніше нижня межа становила 220 грн/кг.

Ціни на яблука залишилися без змін — 20–85 грн/кг, залежно від сорту та якості.

Загалом аналітики відзначають: осінній ринок овочів і фруктів демонструє нестабільну динаміку, а коливання цін пов’язані зі скороченням запасів продукції та зміною погодних умов.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!