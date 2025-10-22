В Украине начал дорожать популярный овощ: сколько стоит килограмм

В Украине за последнюю неделю заметно поменялись оптовые цены на овощи и фрукты. По данным аналитиков, часть продукции существенно подорожала, тогда как некоторые позиции наоборот снизились в цене.

Наиболее заметный рост зафиксирован на картофель — средняя оптовая цена поднялась с 10–12 грн/кг до 11–13 грн/кг. Об этом сообщает EastFruit.

Продолжают дорожать огурцы и помидоры:

огурцы выросли с 40–75 грн/кг до 75–105 грн/кг,

томаты – с 20–50 грн/кг до 28–80 грн/кг.

Капустный сегмент показывает смешанные тенденции.

Цветная капуста подешевела до 27–40 грн/кг (ранее — 35–55 грн/кг),

брокколи снизилась с 45–60 грн/кг до 40–50 грн/кг,

белокочанная капуста прибавила в цене — теперь 9–12 грн/кг вместо 6–12 грн/кг,

пекинская капуста осталась стабильной – 25–35 грн/кг.

Существенно подорожали кабачки, цена которых теперь колеблется в пределах 45–50 грн/кг против 20–45 грн/кг неделю назад. Выросла и стоимость перца:

сладкого — с 55–70 грн/кг до 60–80 грн/кг,

сорта "Белозвезда" - с 25-38 грн/кг до 35-45 грн/кг.

Фрукты и ягоды

Во фруктово-ягодном сегменте тенденция к удорожанию тоже сохраняется.

Груши подорожали до 30–85 грн/кг (было 30–70 грн/кг),

сливы - до 20-45 грн/кг (было 10-45 грн/кг),

голубика теперь стоит 300–400 грн/кг, тогда как раньше нижняя граница составляла 220 грн/кг.

Цены на яблоки остались без изменений – 20–85 грн/кг, в зависимости от сорта и качества.

В целом, аналитики отмечают: осенний рынок овощей и фруктов демонстрирует нестабильную динамику, а колебания цен связаны с сокращением запасов продукции и изменением погодных условий.

