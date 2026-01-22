В Україні подешевшало популярне мʼясо: скільки коштує кілограм

Попри загалом високі ціни на м’ясо в Україні, на ринку з’явився несподіваний виняток — свинина почала дешевшати. Це підтверджують актуальні дані моніторингу роздрібних цін.

Станом на 20 січня в більшості супермаркетів країни вартість окремих частин свинини виявилася нижчою за середні показники грудня минулого року. Зниження цін зафіксовано на грудинку, лопатку, ошийок і підчеревину. Про це повідомляється на порталі Мінфін.

Так, свиняча грудинка нині продається в середньому по 213,62 грн за кілограм, тоді як у грудні її середня ціна становила 225,45 грн. Лопатка також подешевшала, хоч і незначно: зараз вона коштує близько 232,98 грн/кг проти 233,06 грн/кг місяцем раніше.

Найвідчутніше падіння цін зафіксовано на свинячий ошийок. Його середня вартість знизилася до 288,82 грн за кілограм, тоді як у грудні цей популярний шматок свинини продавали в середньому по 334,11 грн/кг.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Також на понад 5 гривень за кілограм стала дешевшою свиняча підчеревина. Наразі її можна придбати приблизно за 224 грн/кг, тоді як наприкінці минулого року середня ціна сягала 229,05 грн.

Водночас експерти застерігають, що зниження цін торкнулося не всіх продуктів. Як раніше зазначав економіст Володимир Чиж, уже у 2026 році українцям варто очікувати подальшого зростання вартості курячих яєць. У 2025 році вони подорожчали майже на 90% у річному вимірі, ставши одним із лідерів за темпами зростання серед базових продуктів.

За словами фахівця, через подорожчання електроенергії та кормів у 2026 році ціна на яйця може зрости щонайменше ще на 15% від нинішнього рівня.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!