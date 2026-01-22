В Украине подешевело популярное мясо: сколько стоит килограмм

Несмотря на высокие цены на мясо в Украине, на рынке появилось неожиданное исключение — свинина начала дешеветь. Это подтверждают актуальные данные по мониторингу розничных цен.

По состоянию на 20 января в большинстве супермаркетов страны стоимость отдельных частей свинины оказалась ниже средних показателей декабря прошлого года. Снижение цен зафиксировано на грудинку, лопатку, ошеек и подбрюшину. Об этом сообщается на портале Минфина.

Так, свиная грудка сейчас продается в среднем по 213,62 грн за килограмм, тогда как в декабре ее средняя цена составляла 225,45 грн. Лопатка также подешевела, хоть и незначительно: сейчас она стоит около 232,98 грн/кг против 233,06 грн/кг месяцем раньше.

Самое ощутимое падение цен зафиксировано на свиную ошейку. Его средняя стоимость снизилась до 288,82 грн за килограмм, в то время как в декабре этот популярный кусок свинины продавали в среднем по 334,11 грн/кг.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Также более чем на 5 гривен за килограмм стала дешевле свиная подбрюшина. Теперь ее можно приобрести примерно за 224 грн/кг, тогда как в конце прошлого года средняя цена достигала 229,05 грн.

В то же время эксперты предостерегают, что снижение цен коснулось не всех продуктов. Как ранее отмечал экономист Владимир Чиж, уже в 2026 году украинцам следует ожидать дальнейшего роста стоимости куриных яиц. В 2025 году они подорожали почти на 90% в годовом исчислении, став одним из лидеров по темпам роста среди базовых продуктов.

По словам специалиста, из-за подорожания электроэнергии и кормов в 2026 году цена на яйца может вырасти, по меньшей мере, еще на 15% от нынешнего уровня.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!