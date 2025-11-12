В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: яка вартість кілограму

Гуртові ціни на тепличні помідори в Україні наприкінці тижня знизилися до 70–80 грн за кілограм, що приблизно на 13% менше, ніж минулої п’ятниці. Основною причиною здешевлення стало різке падіння попиту на томати, а також погіршення якості продукції, яка нині надходить у продаж.

Підприємці, прагнучи заробити більше, останнім часом притримували овочі на складах, сподіваючись на подальше зростання цін. Про це пише EastFruit.

Проте тривале зберігання негативно вплинуло на якість, що врешті спричинило зниження попиту й падіння вартості. До того ж більшість тепличних господарств уже завершили збір урожаю, тому нині на ринку залишаються переважно залишкові партії з нижчими якісними показниками. Хоча пропозиція зменшилася, попит скоротився ще більше, тому ціна продовжує падати.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Наразі вартість українських тепличних томатів майже зрівнялася з показниками минулого року, і, за прогнозами експертів, тенденція до здешевлення може зберегтися й надалі. У торговельних мережах ситуація схожа: у Varus томати продаються по 89,9 грн за кілограм, в АТБ — по 99,89 грн, а в "Сільпо" — близько 127,6 грн за кілограм.

За словами експерта Тараса Баштанника, нині немає підстав для зростання цін на інші овочі, такі як картопля, буряк, морква, цибуля та капуста, адже виробники не мають достатніх потужностей для тривалого зберігання врожаю. Економіст Олег Пендзин додає, що навіть у разі використання генераторів через відключення електроенергії, це не спричинить істотного подорожчання продуктів — не більше ніж на 1,5%. Водночас у грудні очікується традиційне сезонне зростання цін на харчі.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!